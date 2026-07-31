Intelligent belysning og sikkerhed til hjemmet

Hue Play-lamper — fordybende underholdning starter her

Hue Play gulv- og bordlamper arrangeret rundt om et TV-område i stuen lyser med farvegradienter af pink, blå og gult lys, som matcher indholdet på TV-skærmen.

Tag det første skridt ind i underholdningens verden med Hue Play gulv- og bordlamper. Synkroniser lamperne med film, gaming og musik, og få en levende lyseffekt, der afspejler stemningen fra skærmen.

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smart home bundles with lights and sync box

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Hue Bridge, dimmer switch and two smart light bulbs

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strip light with pink and yellow light

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Lily XL outdoor spotlight

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Large LED pendant in pink

Pendler

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LED ceiling light in pink

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Lysskinner

LED wall light with pink light

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TV mounts for Play gradient lightstrip

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Nyt. Men stadig helt tydeligt Hue.

Nye Hue produkter

Nyhed
Hue On/off switch module, kablet (1 kanal)

Hue On/off switch module, kablet (1 kanal)

379,00 kr.

Nyhed
Hue White and color ambiance Kerte - E14 pære

Hue White and color ambiance Kerte - E14 pære

1.199,00 kr.

Nyhed
Hue White and color ambiance Hue Play gulvlampe stor

Hue White and color ambiance Hue Play gulvlampe stor

1.129,00 kr.

Nyhed
Hue White and color ambiance Hue Play gulvlampe kompakt

Hue White and color ambiance Hue Play gulvlampe kompakt

1.049,00 kr.

Nyhed
Hue White and color ambiance Kerte - E14 pære

Hue White and color ambiance Kerte - E14 pære

829,00 kr.

Nyhed
Hue Wall switch module, kablet (2-pak)

Hue Wall switch module, kablet (2-pak)

599,00 kr.

Nyhed
Hue White and color ambiance Hue Play bordlampe

Hue White and color ambiance Hue Play bordlampe

599,00 kr.

Nyhed
Hue White ambiance Kerte - E14 pære

Hue White ambiance Kerte - E14 pære

529,00 kr.

Nyhed
Hue White and color ambiance Kerte - E14 pære

Hue White and color ambiance Kerte - E14 pære

489,00 kr.

Nyhed
Hue Dimmer switch, kablet (1 kanal)

Hue Dimmer switch, kablet (1 kanal)

449,00 kr.

Nyhed
Hue On/off switch module, kablet (2 kanaler)

Hue On/off switch module, kablet (2 kanaler)

419,00 kr.

Nyhed
Hue White ambiance Kerte - E14 pære

Hue White ambiance Kerte - E14 pære

379,00 kr.

Nyhed
Hue Wall switch module, kablet (1-pak)

Hue Wall switch module, kablet (1-pak)

339,00 kr.

Nyhed
Hue White Kerte - E14 pære

Hue White Kerte - E14 pære

269,00 kr.

Nyhed
Hue White ambiance Kerte - E14 pære

Hue White ambiance Kerte - E14 pære

269,00 kr.

Udforsk nyheder

Underholdningslys

Gør både film og spil til en fordybende oplevelse.

Synkroniser lyset med din skærm! Se lyset reagere i realtid på hver film og hvert spil – og få en fordybende surround-lysoplevelse.

Shop underholdning

Uendelige muligheder – til ethvert rum og ethvert øjeblik

Lyse idéer fra det virkelige liv

Se, hvordan andre bruger Philips Hue intelligent belysning til at skabe den rette stemning – og del din egen opsætning på Instagram med hashtagget #philipshue.

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@min_gyu.zip

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@larissa.interior

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@deer.home

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@my_orchard_croft

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@vores_villa_funkis

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Sikkerhed til hjemmet

Sikkerhed til hjemmet

Udendørslys

Udendørslys

Stemningslys

Stemningslys

LED strips

LED strips

Underholdning

Underholdning

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