Tag det første skridt ind i underholdningens verden med Hue Play gulv- og bordlamper. Synkroniser lamperne med film, gaming og musik, og få en levende lyseffekt, der afspejler stemningen fra skærmen.
Intelligent belysning og sikkerhed til hjemmet
Nyt. Men stadig helt tydeligt Hue.
Nye Hue produkter
Nyhed
Hue On/off switch module, kablet (1 kanal)
379,00 kr.
Nyhed
Hue White and color ambiance Kerte - E14 pære
1.199,00 kr.
Nyhed
Hue White and color ambiance Hue Play gulvlampe stor
1.129,00 kr.
Nyhed
Nyhed
Nyhed
Hue Wall switch module, kablet (2-pak)
599,00 kr.
Nyhed
Nyhed
Hue White ambiance Kerte - E14 pære
529,00 kr.
Nyhed
Nyhed
Hue Dimmer switch, kablet (1 kanal)
449,00 kr.
Nyhed
Hue On/off switch module, kablet (2 kanaler)
419,00 kr.
Nyhed
Hue White ambiance Kerte - E14 pære
379,00 kr.
Nyhed
Hue Wall switch module, kablet (1-pak)
339,00 kr.
Nyhed
Hue White Kerte - E14 pære
269,00 kr.
Nyhed
Hue White ambiance Kerte - E14 pære
269,00 kr.
Underholdningslys
Gør både film og spil til en fordybende oplevelse.
Synkroniser lyset med din skærm! Se lyset reagere i realtid på hver film og hvert spil – og få en fordybende surround-lysoplevelse.
Uendelige muligheder – til ethvert rum og ethvert øjeblik
Lyse idéer fra det virkelige liv
Se, hvordan andre bruger Philips Hue intelligent belysning til at skabe den rette stemning – og del din egen opsætning på Instagram med hashtagget #philipshue.
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