Support
LED-lyskæder

Intelligente LED-lyskæder

Få dit hjem til at skinne med dekorativ belysning som f.eks. intelligente lyskæder til indendørs og udendørs brug.

3 produkter
Alle produkter Startsæt (18) Pærer (89) Lightstrips (22) Sikkerhed (32)
Nærbillede af forsiden af Festavia lyskæde

White and color ambiance

Festavia lyskæde
Skab en gradient af farver
100 LED'er med farve
8 m ledning
Indendørs- og udendørsbrug

899,00 kr.

Nærbillede af forsiden af Festavia lyskæde

White and color ambiance

Festavia lyskæde
Skab en gradient af farver
500 LED'er med farve
40 m ledning
Indendørs- og udendørsbrug

2.699,00 kr.

Nyhed!

Sådan bruger du dekorativt lys

Oplev, hvordan du kan bruge dekorativt lys til at skabe stemning i et rum til enhver anledning.

Lær mere
Nærbillede af forsiden af Festavia lyskæde

White and color ambiance

Festavia lyskæde
Skab en gradient af farver
250 LED'er med farve
20 m ledning
Indendørs- og udendørsbrug

1.649,00 kr.

1-3 af 3

Guide til intelligente LED-lyskæder

Hvordan skal jeg hænge intelligente lyskæder op?

Hvor mange meter lyskæde har jeg brug for?

Hvordan pynter jeg op med lyskæder?

Få mere at vide om intelligente LED-lyskæder

lyskæder til jul

Tips og tricks til juletræslys

Få mest muligt ud af vores intelligente lyskæder ved at bruge dem som juletræslys eller festlig dekorativ belysning. Du kan tjekke vores juletips.
udendørs lyskæder

Sådan indretter du med udendørs lyskæder

Udendørs lyskæder er ikke længere kun til julen - de er perfekte til at dekorere med året rundt! Uanset om du hænger dem i forhaven eller baghaven, kan udendørs lyskæder få ethvert rum til at se magisk ud.
LED lyskæder til soveværelset

Lyskæde ideer til soveværelset

Lyskæder til soveværelset kan hjælpe med at give dit rum stemning på en måde, der lader din personlighed skinne.

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay