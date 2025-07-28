Få dit hjem til at skinne med dekorativ belysning som f.eks. intelligente lyskæder til indendørs og udendørs brug.
3 produkter
White and color ambiance
Festavia lyskæde
Skab en gradient af farver
100 LED'er med farve
8 m ledning
Indendørs- og udendørsbrug
899,00 kr.
White and color ambiance
Festavia lyskæde
Skab en gradient af farver
500 LED'er med farve
40 m ledning
Indendørs- og udendørsbrug
2.699,00 kr.
Nyhed!
Sådan bruger du dekorativt lys
Oplev, hvordan du kan bruge dekorativt lys til at skabe stemning i et rum til enhver anledning.Lær mere
White and color ambiance
Festavia lyskæde
Skab en gradient af farver
250 LED'er med farve
20 m ledning
Indendørs- og udendørsbrug
1.649,00 kr.
1-3 af 3
Guide til intelligente LED-lyskæder
Hvordan skal jeg hænge intelligente lyskæder op?
Hvordan skal jeg hænge intelligente lyskæder op?
Hvor mange meter lyskæde har jeg brug for?
Hvor mange meter lyskæde har jeg brug for?
Hvordan pynter jeg op med lyskæder?
Hvordan pynter jeg op med lyskæder?
Få mere at vide om intelligente LED-lyskæder
*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.