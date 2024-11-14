Beskyt dit hjem med lys, og føl dig ekstra beskyttet, uanset om du er hjemme eller ude. Med Philips Hue får du ikke kun et intelligent hjemmesikkerhed - du får bright home security.
Guide til intelligent hjemmesikkerhed
Hvad er intelligent hjemmesikkerhed?
Hvad er intelligent hjemmesikkerhed?
Hvordan kan jeg gøre mit intelligente hjem mere sikkert?
Hvordan kan jeg gøre mit intelligente hjem mere sikkert?
Findes der trådløse sikkerhedskameraer?
Findes der trådløse sikkerhedskameraer?
Hvad er intelligent hjemmeovervågning?
Hvad er intelligent hjemmeovervågning?
Kan du ikke finde et svar på dit spørgsmål om sikkerhed til det intelligente hjem?
Kan du ikke finde et svar på dit spørgsmål om sikkerhed til det intelligente hjem?
Lær mere om sikkerhed til det intelligente hjem
*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.