Se, hvor nemt det er at opsætte et avanceret Smart home-system som Hue, der tilmed er let at bruge.
Intelligent belysning kommunikere
Alle intelligente produkter skal kunne modtage instruktioner. Intelligent belysning fra Hue bruger Zigbee eller Bluetooth til at kommunikere, afhængigt af om du har en Bridge.
Med Bridge
Zigbee
Bridgen forbindes til din router for at etablere et Zigbee-netværk. Når du har installeret dine lyskilder, kan de kommunikere med Bridgen og hinanden.
Hver lyskilde er en repeater, hvilket betyder, at du kan udvide netværket ved at tilføje lyskilder. Dette kaldes et mesh-netværk.
Hvorfor skal jeg tilslutte en Bridge til min router?
Vil Hue lyskilder gøre mit Wi-Fi langsomt?
Fungerer mit lys stadig, når mit internet er nede?
Uden Bridge
Bluetooth
Denne opsætning kræver ikke en Bridge. Du skal blot bruge din mobil til at kommunikere direkte med lyset.
Når din mobil bevæger sig, bevæger netværket sig med den. Det er derfor, der er en grænse for, hvor langt væk du kan være fra dit lys med Bluetooth.
Hvis jeg starter med Bluetooth, kan jeg så tilføje en Bridge senere?
Hvordan ved jeg, hvilke Hue lyskilder der er Bluetooth-kompatible?
Smart styring med app
Hue appen er dit kommandocenter. Gør dit system klar til brug gennem en guidet opsætning i appen. Styr lyset, opret automatiseringer og meget mere - direkte fra appen.
Bag om vores LED belsyning
Smukke og intelligente. Vores produkter er udviklet og designet i vores hovedkvarter i Holland.
White
Farvetemperatur: 2700 K
Et blødt, hvidt lys, der er behageligt for øjnene.
White ambiance
Farvetemperatur: 2200 - 6500 K
Alle nuancer af hvidt lys, fra varm gul til kølig blå.
White and color ambiance
Farvetemperatur: 2200 - 6500 K
+16 millioner farver
Alle nuancer af hvidt lys plus fuld farve.
Gradient
Farvetemperatur: 2200 - 6500 K +16 millioner farver
Betragtes som RGBWWIC, hvilket betyder, at de kan vise flere lysfarver samtidigt.
Hvordan er Hue anderledes? Hue gradient lys styres med grupper af LED'er i stedet for individuelle, så du altid får en jævn, gradvis blanding af farver.
Er Hue lys RGB/RGBWW/RGBWWIC?
Designet af eksperter
Vores team af lysdesignere udtænker, udvikler og forfiner hver scene i Hue appen.
Definer paletten
Lysets farve korrelerer med stemningen i scenen. For eksempel er blåt roligt, mens lilla byder på en mere "fantasifuld" stemning.
Forstærker følelser
Mætning, også kaldet intensitet, styrer følelsesniveauet. Meget mættede farver giver et meget ladet miljø.
Finjuster stemningen
Jo lysere en scene er, jo mere energisk føles den. Dæmpede scener føles hyggeligere, især når lyskilderne er tæt på gulvet.
Afbalancér atmosfæren
Selvom en scene er farverig, tilføjer vi hvidt lys for at blødgøre dens toner eller gøre den mere funktionel.
Hvordan virker Hue Sync?
Der er et par måder at synkronisere dit lys på - med Sync boxen, med Hue appen, Hue Sync desktop appen eller Hue Sync TV-appen som alle bruger en proprietær synkroniseringsalgoritme.
Video
Beregner lysfarve og lysstyrke fra hele skærmen. Den registrerer og udelukker automatisk sorte bjælker.
Spil
Beregner lysfarve og lysstyrke fra hele skærmen. Det registrerer og udelukker automatisk heads-up display (HUD) elementer.
Musik
Udfører digital behandling og analyse i realtid på lydsignaler og genererer komplementære lysfarve- og lysstyrkeniveauer.
*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.