Support
Lamper til spisestuen

Lamper til spisestuen

Uanset om det er en romantisk middag, familiesammenkomst eller en dag med hjemmearbejde, har Philips Hue intelligente spisestuelamper, der kan justeres til enhver lejlighed.

Shop spisestuelamper
Lys til spisestuen: forvandl dine måltider

Forvandl dine måltider med lys i spisestuen

Vil du have restaurantstemning derhjemme? Gør middagen så intim eller livlig, som du vil, med ét enkelt tryk i Philips Hue appen. Indstil varme, hyggelige toner til aftensmaden, eller vælg klare, sjove farver til et middagsselskab med venner.

Du kan også lide disse...

Festavia lyskæde

Hue White and color ambiance

Festavia lyskæde

Skab en gradient af farver
100 LED'er med farve
8 m ledning
Indendørs- og udendørsbrug

899,00 kr.

Festavia lyskæde

Hue White and color ambiance

Festavia lyskæde

Skab en gradient af farver
250 LED'er med farve
20 m ledning
Indendørs- og udendørsbrug

1.649,00 kr.

Festavia lyskæde

Hue White and color ambiance

Festavia lyskæde

Skab en gradient af farver
500 LED'er med farve
40 m ledning
Indendørs- og udendørsbrug

2.699,00 kr.

Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 4-pak

Hue White and color ambiance

Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 4-pak

Op til 345 lumen
Essential hvidt lys
Lav dæmpning ned til 2%​
Essential farvet lys

449,00 kr.

20% rabat med Bridge!
Dimmer switch

Hue

Dimmer switch

Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening

169,00 kr.

Midlertidigt udsolgt

Flux 3 m LED strip

Lightstrips

Flux 3 m LED strip

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
1200 lumen

529,00 kr.

Essential A60 - E27 pære - 806 lm - 8 W - 3-pak

Hue White and color ambiance

Essential A60 - E27 pære - 806 lm - 8 W - 3-pak

Op til 806 lumen
Essential hvidt lys
Lav dæmpning ned til 2%​
Essential farvet lys

379,00 kr.

Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 3-pak

Hue White and color ambiance

Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 3-pak

Op til 345 lumen
Essential hvidt lys
Lav dæmpning ned til 2%​
Essential farvet lys

379,00 kr.

Essential A60 - E27 pære - 806 lm - 8 W - 4-pak

Hue White and color ambiance

Essential A60 - E27 pære - 806 lm - 8 W - 4-pak

Op til 806 lumen
Essential hvidt lys
Lav dæmpning ned til 2%​
Essential farvet lys

449,00 kr.

Solo lightstrip

Lightstrips

Solo lightstrip

Kan bøjes og afkortes, men ikke forlænges
Styr med vores prisvindende app
RGBWW LED'er og op til 1700 lumen
3 meter

529,00 kr.

Tento rundt loftpanel 29,1 cm, hvid

Hue White and color ambiance

Tento rundt loftpanel 29,1 cm, hvid

Diskret opadgående glød
Ø29,1 cm
Op til 2250 lumen
Syntetisk profil

829,00 kr.

Secure kablet kamera

Hue

Secure kablet kamera

Kryptering fra start til slut
1080P HD-video
Kan sættes i stikkontakten
Vægbeslag medfølger

1.129,00 kr.

Flux 5 m LED strip

Lightstrips

Flux 5 m LED strip

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
2000 lumen

749,00 kr.

20% rabat med Bridge!
Lightstrip Plus base 2 m

Hue White and color ambiance

Lightstrip Plus base 2 m

Strømforsyning medfølger
Kan styres via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

449,00 kr.

Midlertidigt udsolgt

20% rabat med Bridge!
Smart plug

Hue

Smart plug

Tilslut enhver lampe til dit Hue system
Kan styres via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

269,00 kr.

Shop lamper til spisestuen
Spisestuebelysning til middagsselskaber

Sæt det rigtige lys til middagsselskaber

Enhver komsammen har brug for det perfekte soundtrack - og med Philips Hue kan du få dine lamper i spisestuen til at danse i takt med musikken.

De bedste lamper til middagsselskabet i spisestuen

Signe gradient gulvlampe

Hue White and color ambiance

Signe gradient gulvlampe

Hvid
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere

2.479,00 kr.

20% rabat med Bridge!
Dimmer switch

Hue

Dimmer switch

Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening

169,00 kr.

Midlertidigt udsolgt

Shop lamper til spisestuen

Inspiration til belysning

Se, hvordan andre bruger Philips Hue intelligent belysning til at skabe den rette stemning – og del din egen opsætning på Instagram med hashtagget #philipshue

image by anonymous containing Table, Furniture, Computer, Laptop, Personal computer

@kimiefalk

image by dutchguy84 containing Table, Furniture, White, Building, Wood

@dutchguy84

image by anonymous containing Table, Property, Furniture, Chair, Building

@derby.shire.home

image by anonymous containing Plant, Furniture, Table, Chair, Lighting

@ingbertsen

image by Wouter van Foeken containing Table, Furniture, Property, Building, Decoration

@Wouter van Foeken

image by anonymous containing Table, Furniture, Property, Light, Wood

@klusjesmam

image by myhomeofzodiac containing Table, Furniture, Window blind, Window, Houseplant

@myhomeofzodiac

image by nyifaget containing Property, Window, Furniture, Blue, Building

@nyifaget

Guide til lys til spisestuen

Hvilken lysfarve er bedst til spisestuer?

Hvor højt oppe skal en spisestuelampe være over bordet?

Skal spisestue- og køkkenlamper matche?

Flere ideer til lys i spisestuen

Tips til belysning under skabe

Tips til belysning under skabe

Lys under skabe giver dig en stilfuld stemning og god arbejdsbelysning. Find ud af, hvordan du bedst bruger LED lightstrips under dine skabe.

Udforsk ideer til belysning under skabe
Sådan kan intelligent belysning forvandle din oplevelse i spisestuen

Sådan kan intelligent belysning forvandle din oplevelse i spisestuen

Har du nogensinde undret dig over, hvad intelligent belysning er? Her er en enkel oversigt over, hvordan intelligent belysning fungerer, og hvad du kan gøre med det.

Udforsk intelligente belysningsløsninger

Udforsk andre rum

Lamper til stuen

Lamper til soveværelset

Køkkenbelysning

Badeværelsesbelysning

Lamper til hjemmekontoret

Intelligent belysning til haven og indkørslen
  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay