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Weiße Lampe eines Hue Starter-Sets für smarte Beleuchtung mit runder Form, kabellosem Dimmer Switch und kompaktem Hub mit matter Oberfläche und sichtbarer Steuerungstaste.

So richtest Du ein Philips Hue Starter-Set ein

23. Januar 2026

Die ersten Schritte mit smarter Beleuchtung müssen nicht kompliziert oder überwältigend sein. Philips Hue Starter-Sets vereinfachen den Wechsel, ganz gleich, ob Du einen Raum umbaust oder den Grundstein für ein vollständig vernetztes Zuhause legst. In diesem Leitfaden erfährst Du, wie genau Du Dein Philips Hue Starter-Set einrichtest, wie die Einrichtung von der Hue Bridge funktioniert und wie Du auch in Zukunft das Meiste aus Deinem System herausholen kannst.

Was im Philips Hue Starter-Set enthalten ist

Ein Philips Hue Starter-Set enthält direkt alles für die ersten Schritte mit smarter Beleuchtung:

  • Eine oder mehrere smarte Philips Hue Lampen oder Leuchten

  • Eine Hue Bridge (oder Bridge Pro)

  • Ein Stromadapter und ein Ethernet-Kabel 

  • Manchmal ein smartes Zubehör, wie einen Dimmschalter

Die Kombination von smarten Lampen oder Leuchten und einer Hue Bridge erschließt die volle Philips Hue Erfahrung mit Automatisierungen, Fernsteuerung und Kompatibilität mit den wesentlichen Smart-Home-Plattformen.

Im Leitfaden von Philips Hue zu smarten Beleuchtungssystemen erfährst Du mehr darüber, wie das Hue System abseits der Lampe funktioniert.

 

 

Das beste Philips Hue Starter-Set für Dein Zuhause

Bei der Auswahl des besten Philips Hue Starter-Sets geht es weniger um das „insgesamt Beste“, sondern darum, wie Du Licht verwenden möchtest.

Wähle anhand von Lampentyp und Raumnutzung

  • White-Sets sind ideal für einfache smarte Ein/Aus-Beleuchtung

  • White Ambiance-Sets bieten warmes bis kühles Licht für alltägliche Routinen

  • White and Color Ambiance-Sets bieten vollständige Farbsteuerung für Stimmung und Atmosphäre

Erfahre mehr über die Unterschiede zwischen White und White Ambiance-Lampen und wähle den besten Typ für Deinen Raum aus. 

Wohnzimmer, Schlafzimmer und Entertainment-Bereiche profitieren oft von farbigem Ambiente, während in Küchen und Büros oft einstellbares Weißlicht wichtiger ist.

Berücksichtige die Raumgröße und zukünftige Erweiterungen

Starter-Sets sind skalierbar. Auch wenn Du mit nur zwei oder drei Lampen anfängst: die Hue Bridge unterstützt bis zu 50 Leuchten, sodass Du später einfach weitere Räume hinzufügen kannst.

In unseren Blog-Artikeln findest Du Inspirationen für Beleuchtung in verschiedenen Bereichen

Leitfaden zum Philips Hue Starter-Set: Schritt-für-Schritt-Einrichtung

Schritt 1 – Einrichtung Deiner Hue Lampen

Schraube die Lampen in Deine vorhandenen Leuchten oder platziere die Hue Lampen wo Licht sein soll. Schalte den Strom ein – Deine Lampen zeigen standardmäßig mit weiß an, dass sie für die Einrichtung bereit sind.

Schritt 2 – Einrichtung der Hue Bridge

Schließe die Hue Bridge mit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel an Deinen Router an und verbinde sie mit dem Stromnetz. Wenn die Kontrollleuchten durchgehend blau leuchten ist die Bridge bereit.

Die Hue Bridge bietet Folgendes:

  • Zuverlässige zigbee-Konnektivität

  • Steuerung, wenn Du nicht zu Hause bist 

  • Erweiterte Automatisierungen und Routinen

Die nächste Generation der Hue Bridge Pro bietet weitere Funktionen:

  • Fähigkeit, komplexe Algorithmen auszuführen 

  • KI-unterstützte Funktionen, 

  • Schneller und stärker als je zuvor

  • Möglichkeit, Leuchten mit MotionAware™ in Bewegungssensoren zu verwandeln

Schritt 3 – Einrichtung in der Philips Hue App

Lade die Philips Hue App für iOS oder Android herunter. Die App erkennt Deine Hue Bridge automatisch und leitet Dich beim Hinzufügen von Leuchten, Zuweisen von Räumen und Erstellen Deiner ersten Szenen an.

 

 

Personalisiere Deine Beleuchtung mit Szenen und Routinen

Sobald Dein System eingerichtet ist, steht statt der Steuerung bei Philips Hue die Erfahrung im Mittelpunkt.

Szenen für alltägliche Momente

Mit den Szenen kannst Du die Helligkeit und Farbe eines Raums sofort ändern. Du kannst belebendes Licht für den Morgen, neutrales Licht für die Arbeit von zu Hause aus und warme Farbtöne für den Abend erstellen.

Entdecke, wie Szenen alltägliche Räume formen

Adaptive und automatische Beleuchtung

Mit zeitbasierten Automatisierungen kann sich Deine Beleuchtung im Laufe des Tages allmählich anpassen – morgens kühler, abends wärmer – und so den Komfort und den Tagesrhythmus ohne manuelle Eingriffe unterstützen.

 

 

Erweitere Dein Philips Hue System nach und nach

Ein Starter-Set ist erst der Anfang. Du kannst nach und nach mehr Lampen, Außenleuchten und Zubehör hinzufügen, ohne Deine ursprüngliche Einrichtung zu verändern.

Zubehör wie Bewegungssensoren und drahtlose Schalter ermöglichen eine freihändige Steuerung, während Integrationen mit Sprachassistenten die alltäglichen Interaktionen noch einfacher machen.

Erfahre mehr über den Ausbau Deines Systems mit smartem Zubehör

Warum ein Philips Hue Starter-Set für den Anfang Sinn ergibt

Ein Philips Hue Starter-Set vermeidet Komplexität und bietet dennoch viele Möglichkeiten. Du kannst klein anfangen, lernen, welche Bedeutung die Beleuchtung für Deinen Alltag hat, und sie dann ganz natürlich erweitern – Raum für Raum, Moment für Moment.

Dank zuverlässiger Verbindung, intuitiver Steuerung und einem System, das sich mit Deinem Lebensstil weiterentwickelt, ist Philips Hue nicht einfach Technologie, sondern Teil Deines Zuhauses.

Starter-Set oder einzelne Lampen: Die richtige Wahl für Dich.

Viele wägen beim Einstieg in smarte Beleuchtung die Anschaffung eines Starter-Sets gegen einzelne Lampen ab. Sehen wir uns die Unterschiede der beiden Optionen an:

Starter-Set Einzelne smarte Lampen 
Enthält mehrere Lampen oder Leuchten sowie erforderliche Steuerelemente (wie Hub oder Dimmer) Enthält üblicherweise nur je eine Lampe
Entwickelt für eine schnelle, geführte Einrichtung Die Einrichtung kann mehr manuelle Konfiguration erfordern
Ideal für Einsteiger, die smarte Beleuchtung zum ersten Mal kennen lernen Ideal zum Austauschen einer Einzellampe oder Erweitern eines vorhandenen Systems
Alles ist so getestet, dass es sofort zusammen funktioniert  Die Kompatibilität hängt davon ab, was Du bereits besitzt 
Macht es einfacher, Szenen, Zeitpläne und Automatisierung frühzeitig zu erleben Bietet Flexibilität für gezielte Upgrades

Zusammengefasst: 
Beim Einstieg in smarte Beleuchtung kannst Du mit einem Starter-Set erleben, wie vernetzte Beleuchtung als System funktioniert. Einzelne Lampen sind sinnvoll, wenn Du Dich bereits auskennst oder ein bestehendes System erweiterst.

Philips Hue Starter-Sets

Secure Starter-Set: E27 Lampe A60 2er-Pack 1100 + Kontaktsensoren 3er-Pack weiß + Bewegungsmelder

Hue

Secure Starter-Set: E27 Lampe A60 2er-Pack 1100 + Kontaktsensoren 3er-Pack weiß + Bewegungsmelder

CHF 300.00

Entdecke die Philips Hue Starter-Sets.

 

 

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