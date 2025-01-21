Das Perifo Schienenbeleuchtungssystem ist modular aufgebaut, das heißt, es besteht aus Bausteinen. Gestalte einen individuellen Look, indem Du Dein eigenes smartes Perifo Set zusammenstellst, das auf der von Dir gewünschten Form basiert.
Smarte Schienensysteme verstehen
Individuelle Schienenbeleuchtungssets
Individuelles Schienenbeleuchtungsset erstellen
Um diesen Leitfaden zu nutzen, solltest Du bestenfalls bereits eine Vorstellung haben. Bestimme die Form Deiner Schienenbeleuchtung und die Stelle, an der sich der Strom in Deiner Decke (oder Wand!) befindet. Lege dann die benötigten Komponenten in Deinen Warenkorb.
Wähle die Form und die Farbe aus
Die Form und die Farbe bestimmen, was Du brauchst. Überlege Dir, wo Du die Kabel verlegen und ob Du die Schienenbeleuchtung an der Decke oder an der Wand montieren möchtest.
Füge Komponenten hinzu
Unter jeder der unten aufgeführten Formen findest Du eine Liste der Komponenten, die Du benötigst (Schienen, Netzteile und Verbindungsstücke). Lege diese Teile in Deinen Einkaufswagen, zusammen mit zusätzlichen Schienen, wenn Du die Länge Deiner Schienenbeleuchtung erweitern möchtest.
Füge Leuchten hinzu
Du hast die Wahl zwischen Pendelleuchten, Spots, Light Tubes und Light Bars. Wie viele Du hinzufügen kannst, hängt von der Länge Deiner Schienenbeleuchtung und der Gesamtwattleistung der Leuchten ab.
Wähle eine Form
Du kannst jede beliebige Form erstellen, aber dies sind die gängigsten Konfigurationen. Finde eine Form, die zu Deinem Raum passt, prüfe, welche Komponenten Du benötigst, und stelle dann Dein eigenes individuelles Schienenbeleuchtungsset zusammen.
Du möchtest es größer gestalten? Verwende ein gerades Verbindungsstück in beliebiger Konfiguration, um zusätzliche Schienen zu verbinden.
Gerade Schienenbeleuchtung
Decke – Verkabelung am Ende der Schiene
Netzteil: Einseitiges Netzteil
Schiene: Mindestens 1 Schiene (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Decke – Verkabelung in der Mitte der Schiene
Netzteil: 2-Punkt-Netzteil
Schiene: Mindestens 2 Schienen (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Wand – Mit Netzstecker
Netzteil: Netzteil mit Stecker
Schiene: Mindestens 1 Schiene (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
L-förmige Schienenbeleuchtung
Decke – Verkabelung am Ende der Schiene
Netzteil: Einseitiges Netzteil
Schiene: Mindestens 2 Schienen (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Verbindungsstück: Innen-Eckverbindungsstück
Decke – Verkabelung am Ende der Schiene
Netzteil: Einseitiges Netzteil
Schiene: Mindestens 2 Schienen (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Verbindungsstück: Außen-Eckverbindungsstück
Wand – Mit Netzstecker
Netzteil: Netzteil mit Stecker
Schiene: Mindestens 2 Schienen (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Verbindungsstück: Außen-Eckverbindungsstück
Wand – Mit Netzstecker
Netzteil: Netzteil mit Stecker
Schiene: Mindestens 2 Schienen (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Verbindungsstück: Innen-Eckverbindungsstück
Decke – Verkabelung in der Mitte der Schiene
Netzteil: 2-Punkt-Netzteil
Schiene: Mindestens 3 Schienen (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Verbindungsstück: Innen-Eckverbindungsstück
Decke – Verkabelung in der Mitte der Schiene
Netzteil: 2-Punkt-Netzteil
Schiene: Mindestens 3 Schienen (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Verbindungsstück: Außen-Eckverbindungsstück
U-förmige Schienenbeleuchtung
U-Form – Decke – Verkabelung am Ende der Schiene
Netzteil: Einseitiges Netzteil
Schiene: Mindestens 3 Schienen (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Verbindungsstück: 2 Innen-Eckverbindungsstücke
U-Form – Decke – Verkabelung am Ende der Schiene
Netzteil: Einseitiges Netzteil
Schiene: Mindestens 3 Schienen (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Verbindungsstück: 2 Außen-Eckverbindungsstücke
U-Form – Decke – Verkabelung in der Mitte der Schiene
Netzteil: 2-Punkt-Netzteil
Schiene: Mindestens 4 Schienen (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Verbindungsstück: 2 Außen-Eckverbindungsstücke
Andere Formen der Schienenbeleuchtung
T-Form – Decke – Verkabelung am Ende der Schiene
Netzteil: Einseitiges Netzteil
Schiene: Mindestens 3 Schienen (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Verbindungsstück: 1 T-Verbindungsstück
Gerade – Wand-zu-Decke – Mit Netzstecker
Netzteil: Netzteil mit Stecker
Schiene: Mindestens 2 Schienen (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Verbindungsstück: 1 flexibles Verbindungsstück
Gerade – Decke-zu-Wand – Verkabelung am Ende der Schiene
Netzteil: Einseitiges Netzteil
Schiene: Mindestens 2 Schienen (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Verbindungsstück: 1 flexibles Verbindungsstück
V-Form – Decke – Verkabelung am Ende der Schiene
Netzteil: Einseitiges Netzteil
Schiene: Mindestens 2 Schienen (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Verbindungsstück: 1 flexibles Verbindungsstück
Wähle die Leuchten für Dein Schienensystem
Die Anzahl und der Typ der Leuchten für Dein individuelles Schienenbeleuchtungsset hängt von zwei Dingen ab: 1) von dem verfügbaren Platz auf den Schienen und 2) von der Gesamtwattzahl der Lichter, die insgesamt bis zu 100 W betragen kann. Wähle die gewünschten Leuchten aus und addiere dann ihre Länge (vergiss dabei nicht, Verbindungsstücke und Netzteile zu berücksichtigen!) und Wattzahl, um zu sehen, welche Leuchten in Deine Konfiguration passen.
Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz
CHF 130.00
Perifo Lineare Lightbar schwarz
CHF 200.00
Perifo Gradient Light Tube kompakt schwarz
CHF 200.00
Perifo Gradient Light Tube groß schwarz
CHF 300.00
Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß
CHF 130.00
Perifo Lineare Lightbar weiß
CHF 200.00
Perifo Gradient Light Tube kompakt weiß
CHF 200.00
Perifo Gradient Light Tube groß weiß
CHF 300.00
Fragen und Antworten
Ist Schienenbeleuchtung für eine Küche geeignet?
Ist Schienenbeleuchtung für eine Küche geeignet?
Wo sollte ich Schienenbeleuchtung installieren?
Wo sollte ich Schienenbeleuchtung installieren?
Gibt es vorgefertigte Philips Hue Schienenbeleuchtungssets?
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Sind die Perifo Schienenleuchten dimmbar?
Sind die Perifo Schienenleuchten dimmbar?
Woher weiß ich, wie viele Schienen und Verbindungsstücke ich benötige?
Woher weiß ich, wie viele Schienen und Verbindungsstücke ich benötige?
Welche Formen sind mit dem Hue Perifo Schienensystem möglich?
Welche Formen sind mit dem Hue Perifo Schienensystem möglich?
Ist für das Hue Perifo Schienensystem eine Hue Bridge erforderlich?
Ist für das Hue Perifo Schienensystem eine Hue Bridge erforderlich?
Wie erfolgt der Anschluss des Hue Perifo Schienenbeleuchtungssystems an das Stromnetz?
Wie erfolgt der Anschluss des Hue Perifo Schienenbeleuchtungssystems an das Stromnetz?
Wo kann ich das Hue Perifo Schienenbeleuchtungssystem installieren?
Wo kann ich das Hue Perifo Schienenbeleuchtungssystem installieren?
Wo kann ich das Netzteil für das Hue Perifo Schienenbeleuchtungssystem anbringen?
Wo kann ich das Netzteil für das Hue Perifo Schienenbeleuchtungssystem anbringen?
Ist das Hue Perifo Schienensystem mit anderen Philips Hue Leuchten kombinierbar?
Ist das Hue Perifo Schienensystem mit anderen Philips Hue Leuchten kombinierbar?
Kann ich das Netzteil für die Decke an der Wand oder das Netzteil für die Wand an der Decke anbringen?
Kann ich das Netzteil für die Decke an der Wand oder das Netzteil für die Wand an der Decke anbringen?
Kann ich ein Perifo System mit mehreren Netzteilen erstellen, sodass ich mehr als 100 W an Lampen betreiben kann?
Kann ich ein Perifo System mit mehreren Netzteilen erstellen, sodass ich mehr als 100 W an Lampen betreiben kann?
Kann ich mein Hue Perifo Schienensystem mit weiteren Perifo Leuchten oder Schienen erweitern?
Kann ich mein Hue Perifo Schienensystem mit weiteren Perifo Leuchten oder Schienen erweitern?
Ist es möglich die Hue Perifo Schienen von der Decke über die Wand zu verlegen?
Ist es möglich die Hue Perifo Schienen von der Decke über die Wand zu verlegen?
Benötigen Verbindungsstücke Platz auf der Schiene?
Benötigen Verbindungsstücke Platz auf der Schiene?
Wo soll ich das Netzteil bei einer T-förmigen Schienenbeleuchtung platzieren?
Wo soll ich das Netzteil bei einer T-förmigen Schienenbeleuchtung platzieren?
Muss das flexible Verbindungsstück installiert werden, oder kann ich es in die Schienen einklicken?
Muss das flexible Verbindungsstück installiert werden, oder kann ich es in die Schienen einklicken?
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