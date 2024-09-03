Du bist eher ein Konsolengamer? Verwende die Play HDMI Sync Box 8K, die Unterstützung für die höchste Bildqualität für das ultimative Lichtsynchronisationserlebnis bietet. Über die vier HDMI-Anschlüsse kannst Du jede beliebige Konsole anschließen und Deine Games mit den Lichtern synchronisieren, die Dich umgeben.

Verwende für die Beleuchtung den Play Gradient TV Lightstrip: Er ist in drei Größen erhältlich und wird mit Befestigungsclips geliefert, mit denen er einfach an der Rückseite Deines Fernsehers angebracht werden kann.

Für eine zusätzliche bunte Lichtkomposition platziere eine Play Gradient Light Tube unterhalb des Fernsehers, die Du für den perfekten Winkel drehen kannst. Denke daran, dass Du bis zu 10 Lichter auf einmal synchronisieren kannst, so dass Du weitere Lichter im Raum anbringen kannst, um einen beeindruckenden Effekt zu erzielen.