So richtest Du ein Philips Hue Starter-Set ein

Ein Philips Hue Starter-Set enthält direkt alles für die ersten Schritte mit smarter Beleuchtung:

Eine oder mehrere smarte Philips Hue Lampen oder Leuchten

Eine Hue Bridge (oder Bridge Pro)

Ein Stromadapter und ein Ethernet-Kabel

Manchmal ein smartes Zubehör, wie einen Dimmschalter

Die Kombination von smarten Lampen oder Leuchten und einer Hue Bridge erschließt die volle Philips Hue Erfahrung mit Automatisierungen, Fernsteuerung und Kompatibilität mit den wesentlichen Smart-Home-Plattformen.

Im Leitfaden von Philips Hue zu smarten Beleuchtungssystemen erfährst Du mehr darüber, wie das Hue System abseits der Lampe funktioniert.