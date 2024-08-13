Sale
Set: Lightstrip Plus + Sync Box + Bridge Pro
Erlebe ein völlig neues und immersives Fernseherlebnis mit dem Lightstrip Plus, der Hue Sync Box und Bridge Pro. Synchronisiere Deine Beleuchtung mit Fernseher, Musik und Games – mit schnellen Reaktionszeiten und optimaler Steuerung.
Aktueller Preis ist 377,97 €, ursprünglicher Preis ist 419,97 €
Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Flexibler und verlängerbarer Lightstrip
- Verbinde bis zu 4 HDMI-Geräte
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
In diesem Set
1 x Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter
Bringe mit diesem flexiblen Lightstrip ein brillantes, farbiges Licht in jeden Winkel Deines Zuhauses. Steuere den Lightstrip unkompliziert über Bluetooth oder verbinde ihn mit einer Philips Hue Bridge, um die ganze Palette der smarten Lichtsteuerung nutzen. Der Lightstrip kann verkürzt werden. Der abgeschnittene Teil kann mit dem mitgelieferten Verbindungsstück an ein anderes Hue Lightstrip Plus Basis-Set (Version V4) oder nachträglich wieder angeschlossen werden. An das Hue Lightstrip Plus Basis-Set können keine Verlängerungen der Vorgängerversion (V1-V3) angeschlossen werden.Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter
1 x Hue Play HDMI Sync Box
Synchronisiere mit der Philips Hue HDMI Sync Box Deine smarten Lampen mit Deinem Fernseher. Sie verfügt über vier HDMI-Eingänge für den schnellen und problemlosen Anschluss Deiner Mediengeräte und steuert farbige smarte Lampen passend zu den Inhalten, die Du Dir ansiehst oder anhörst.Play HDMI Sync Box
1 x Hue Bridge Pro
Die nächste Generation der Hue Steuerungszentrale. Ausgestattet mit einem Chip, der in der Lage ist, komplexe Algorithmen und KI-gestützte Eigenschaften auszuführen, ist sie schneller und stärker als je zuvor. Verwandle Deine Lichter mit MotionAware™ in Bewegungssensoren, verwende Security und Beleuchtung gemeinsam, und vieles mehr.Bridge Pro
Technische Daten
