Sale
Sync Box + Bridge Pro
Erlebe ein völlig neues und immersives Fernseherlebnis mit der Hue Sync Box und Bridge Pro. Synchronisiere Deine Beleuchtung mit Fernseher, Musik und Games – mit schnellen Reaktionszeiten und optimaler Steuerung.
Aktueller Preis ist 323,98 €, ursprünglicher Preis ist 359,98 €
Möchtest Du informiert werden, wenn das Produkt wieder verfügbar ist?
Melde Dich an, damit Du per E-Mail benachrichtigt wirst, wenn dieses Produkt wieder verfügbar ist. Wir senden Dir diese E-Mail nur einmal. Weitere Informationen findest Du in unseren Datenschutzbestimmungen.
- Kostenloser Versand ab 60€
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Produkt-Highlights
- Synchronisiere Lampen mit Deinem Fernseher
- Verbinde bis zu 4 HDMI-Geräte
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- KI-gestützte Bridge Pro Funktionen
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
In diesem Set
1 x Hue Play HDMI Sync Box
Synchronisiere mit der Philips Hue HDMI Sync Box Deine smarten Lampen mit Deinem Fernseher. Sie verfügt über vier HDMI-Eingänge für den schnellen und problemlosen Anschluss Deiner Mediengeräte und steuert farbige smarte Lampen passend zu den Inhalten, die Du Dir ansiehst oder anhörst.Play HDMI Sync Box
1 x Hue Bridge Pro
Die nächste Generation der Hue Steuerungszentrale. Ausgestattet mit einem Chip, der in der Lage ist, komplexe Algorithmen und KI-gestützte Eigenschaften auszuführen, ist sie schneller und stärker als je zuvor. Verwandle Deine Lichter mit MotionAware™ in Bewegungssensoren, verwende Security und Beleuchtung gemeinsam, und vieles mehr.Bridge Pro
Sets, die Dir gefallen könnten
Hue
Hue Motion Sensor
44,99 €
Hue
Dimmschalter weiß V2
21,99 €
Hue White Ambiance
GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
69,99 €
Hue White & Color Ambiance
Play Lightbar Doppelpack
139,99 €