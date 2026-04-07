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LED-Außenwandleuchten

Außenwandleuchten

Beleuchte den Außenbereich Deines Zuhauses und verleihe ihm mit stilvollen Außenwandleuchten Charakter. Wähle aus einer Vielzahl von Designs!

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21 Produkte
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Nahaufnahme der Vorderseite von Resonate Outdoor Wandleuchte schwarz

White & Color Ambiance

Resonate Outdoor Wandleuchte schwarz

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Appear Outdoor Wandleuchte schwarz

White & Color Ambiance

Appear Outdoor Wandleuchte schwarz

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Impress Outdoor Wandleuchte schwarz

White & Color Ambiance

Impress Outdoor Wandleuchte schwarz

Fest verkabelt
Mattschwarzes Finish
240 x 120 mm
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Resonate Outdoor einstrahlige Wandleuchte schwarz

White & Color Ambiance

Resonate Outdoor einstrahlige Wandleuchte schwarz

ca. 10 Jahre Nutzungsdauer
Sofortiges Dimmen
Hue Bridge erforderlich
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Nahaufnahme der Vorderseite von Discover Flutlicht

White & Color Ambiance

Discover Flutlicht

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit der Hue Bridge*
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Dymera Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich

White & Color Ambiance

Hue Dymera Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich

Weiß- und Farblicht
Steuere jede Lampe einzeln
Steuerung per App oder Sprache
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Nahaufnahme der Vorderseite von Appear Outdoor Wandleuchte silber

White & Color Ambiance

Appear Outdoor Wandleuchte silber

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Nahaufnahme der Vorderseite von Daylo Outdoor Wandleuchte schwarz

White & Color Ambiance

Daylo Outdoor Wandleuchte schwarz

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Nahaufnahme der Vorderseite von Econic Outdoor hängende Wandleuchte schwarz

White & Color Ambiance

Econic Outdoor hängende Wandleuchte schwarz

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Nahaufnahme der Vorderseite von Resonate Outdoor Wandleuchte silber

White & Color Ambiance

Resonate Outdoor Wandleuchte silber

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Nahaufnahme der Vorderseite von Impress Outdoor breite Wandleuchte schwarz

White & Color Ambiance

Impress Outdoor breite Wandleuchte schwarz

Fest verkabelt
Mattschwarzes Finish
240 x 190 mm
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Nahaufnahme der Vorderseite von Lucca Outdoor Wandleuchte anthrazit

White

Lucca Outdoor Wandleuchte anthrazit

E27 LED-Lampe enthalten
Warmweißes Licht (2700K)
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
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Leitfaden für Außenwandleuchten

Können Außenwandleuchten innen verwendet werden?

Sind Außenwandleuchten wasserdicht und für alle Wetterlagen geeignet?

Kann ich LED-Lampen in diesen Außenwandleuchten verwenden?

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Welche Farbausführungen sind für Außenwandleuchten verfügbar?

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