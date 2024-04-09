31 de marzo de 2024
Una de las ventajas de la Iluminación inteligente es su facilidad de uso, tanto si controlas las luces con la aplicación Hue, la voz, los sensores de movimiento o los interruptores inteligentes. Pero además es sencillísima de configurar (sí, ¡incluso las luces de exterior!) gracias a la colección Low-volt de luces inteligentes de exterior. Low-volt te ofrece además una gama de opciones versátil, tanto al usar luces guía de baja tensión que te guían por el patio trasero o iluminación de cubierta de baja tensión para crear el ambiente adecuado en cualquier ocasión.