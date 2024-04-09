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Transforma tu espacio exterior con la iluminación paisajística de bajo voltaje

Transforma tu espacio exterior con la iluminación paisajística de bajo voltaje

31 de marzo de 2024

Una de las ventajas de la Iluminación inteligente es su facilidad de uso, tanto si controlas las luces con la aplicación Hue, la voz, los sensores de movimiento o los interruptores inteligentes. Pero además es sencillísima de configurar (sí, ¡incluso las luces de exterior!) gracias a la colección Low-volt de luces inteligentes de exterior. Low-volt te ofrece además una gama de opciones versátil, tanto al usar luces guía de baja tensión que te guían por el patio trasero o iluminación de cubierta de baja tensión para crear el ambiente adecuado en cualquier ocasión. 

¿Qué es la iluminación exterior de baja tensión?

Low-volt es una colección de iluminación de baja tensión que ofrece Philips Hue y que se ha diseñado especialmente los espacios en exteriores. En lugar de conectarse directamente a la electricidad de tu hogar (también denominada iluminación de tensión de línea), las luces de baja tensión simplemente se enchufan a cualquier conector de pared estándar. La tensión de línea en América del Norte es de 120 V y de 230 V en la mayoría de las demás regiones del mundo. La iluminación de baja tensión emplea un transformador para reducir dicha tensión.

El transformador de la colección Philips Hue Low-volt se encuentra en la unidad de fuente de alimentación (PSU) Philips Hue, que está disponible en dos variantes en Europa: 100 W y 40 W. 

Espacio exterior iluminado con iluminación exterior de bajo voltaje.

¿Cómo instalar la iluminación exterior de baja tensión?

Cuando configures la iluminación exterior de bajo voltaje, solo necesitarás tres cosas para empezar:

  • Unidad de fuente de alimentación (PSU)
  • Luminaria de bajo voltaje
  • Cables

Nota: Todos los luminarias Low-volt incluyen los cables necesarios. Todas las unidades base incluyen una fuente de alimentación y los cables necesarios. Revisa el embalaje para asegurarte de que dispones de todo lo necesario para empezar.

  1. Coloca la luminaria donde desees, asegurándote de que esté a menos de 15 metros de la luz Philips Hue más cercana de tu casa o del Hue Bridge.
    (¿Te preguntas por qué? Las luces inteligentes Philips Hue forman una red de malla donde cada luz prolonga la señal Zigbee. Si la luz está demasiado lejos de la luz más cercana o de tu Hue Bridge, no podrá comunicarse con el sistema).
  2. Conecta el alargador de cable entre la luminaria y la fuente de alimentación. Si la luz se encuentra lo suficientemente cerca de la fuente de alimentación, es posible que no haga falta.
  3. Enchufa la fuente de alimentación a una toma de exterior.
  4. Añade la luz al sistema en la aplicación Hue.
Se trata de una configuración de luz inteligente para exteriores muy sencilla para empezar, pero el sistema de baja tensión permite ampliarla y expandirla de forma tan sencilla como enchufarla.
Manos que conectan la iluminación exterior de baja tensión Philips Hue a un conector en T para ampliar una configuración de iluminación.

Elegir la unidad de fuente de alimentación adecuada para su configuración

Cuando añadas nuevas luces de baja tensión a tu configuración existente, ten en cuenta que una fuente de alimentación solo puede alimentar un número determinado de luces. Para calcular cuántas luces puedes usar con una sola fuente de alimentación, basta sumar los vatios de las luminarias:

Configuración de bajo voltaje con fuente de alimentación de 40 W

Este es un ejemplo de una configuración de bajo voltaje con una fuente de alimentación de 40 W y dos tipos de luces: focos Lily y luces de pedestal Calla. Tanto los proyectores Lily como los pedestales Calla son de 8 W cada uno, lo que da como resultado esta configuración:

Lily (8 x 3) + Calla (8 x 2) = 40 W

Diagrama de una configuración de iluminación exterior Philips Hue conectada a una fuente de alimentación de 40 vatios.

Configuración de baja tensión con fuente de alimentación de 100 W

Aquí tienes un ejemplo de configuración de baja tensión con una fuente de alimentación de 100 W y tres tipos de luces: focos Lily, lámparas de pedestal Calla y una tira de luz para exteriores de 80 pulgadas. Tanto los focos Lily como los pedestales Calla tienen 8 W cada uno, mientras que la tira de luces para exteriores de 80 pulgadas es de 19 W. 

Lámparas de pedestal Calla (8 x 6) + 1 tira LED para exteriores (19 x 1) + foco Lily (8 x 3) = 91 W

Diagrama de una configuración de iluminación exterior Philips Hue conectada a una fuente de alimentación de 100 vatios.
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