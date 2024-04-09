Low-volt es una colección de iluminación de baja tensión que ofrece Philips Hue y que se ha diseñado especialmente los espacios en exteriores. En lugar de conectarse directamente a la electricidad de tu hogar (también denominada iluminación de tensión de línea), las luces de baja tensión simplemente se enchufan a cualquier conector de pared estándar. La tensión de línea en América del Norte es de 120 V y de 230 V en la mayoría de las demás regiones del mundo. La iluminación de baja tensión emplea un transformador para reducir dicha tensión.

El transformador de la colección Philips Hue Low-volt se encuentra en la unidad de fuente de alimentación (PSU) Philips Hue, que está disponible en dos variantes en Europa: 100 W y 40 W.