Bridge Pro
La nueva generación del hub inteligente Hue. Equipado con un chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Convierte tus luces en sensores de movimiento con MotionAware™, utiliza tu seguridad y tus luces a la vez, y mucho más.
- Admite más de 150 luces, más de 50 accesorios
- Utiliza las luces como sensores de movimiento con MotionAware™
- Aprovecha la iluminación envolvente Hue Sync y la integración de seguridad
- Compatible con Apple Home, Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings
- Cifrado avanzado con Zigbee Trust Center
Seguridad de Zigbee
Tu privacidad es nuestra prioridad. Zigbee y Philips Hue impiden el acceso no autorizado a tu ecosistema de luz inteligente.
Hue MotionAware™
Esta nueva y emocionante función exclusiva de Bridge Pro permite que tu sistema de iluminación responda de forma intuitiva a tus movimientos en todo el hogar. Con al menos 3 luces en la misma habitación, puedes crear un área de movimiento que detecta tu presencia y activa las luces que le asignes. ¡No se necesita un sensor de movimiento independiente!
Más capacidad, procesador más rápido
En comparación con Bridge, Bridge Pro ofrece tres veces más capacidad, compatibilidad con más de 150 luces, más de 50 accesorios, 500 escenas y tiempos de respuesta cinco veces más rápidos gracias al nuevo chip Hue Chip Pro.
Control de todo el hogar desde cualquier lugar
Bridge y Bridge Pro te permiten acceder a tu sistema de hogar inteligente desde cualquier lugar con la aplicación Hue. Controla las luces, recibe notificaciones de seguridad o simplemente configura tu sistema para que funcione según un horario con automatizaciones.
Color
Negro
Material
Sintético