Primer plano del frente de Hue Bridge Pro

Novedad

Bridge Pro

La nueva generación del hub inteligente Hue. Equipado con un chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Convierte tus luces en sensores de movimiento con MotionAware™, utiliza tu seguridad y tus luces a la vez, y mucho más.

Versión

  • Admite más de 150 luces, más de 50 accesorios
  • Utiliza las luces como sensores de movimiento con MotionAware™
  • Aprovecha la iluminación envolvente Hue Sync y la integración de seguridad
  • Compatible con Apple Home, Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings
  • Cifrado avanzado con Zigbee Trust Center
Hue Bridge

Hue

Hue Bridge

Admite 50 luces, 12 accesorios
Activa Hue Sync
Accede a la integración de luces y seguridad
Cifrado avanzado

59,95 €

Novedad
Essential GU10 - foco inteligente - 345 lm - 4,7 W - pack de 4

Hue White and Color Ambiance

Essential GU10 - foco inteligente - 345 lm - 4,7 W - pack de 4

Hasta 345 lúmenes
Luz blanca Essential
Regulación baja al 2 %​
Color Essential ​

59,99 €

GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)

Hue White Ambiance

GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)

Luz blanca de cálida a fría
Hasta 400 lúmenes
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

69,99 €

Bombilla inteligente A60 - E27 - 800 (paquete de 3)

Hue White and Color Ambiance

Bombilla inteligente A60 - E27 - 800 (paquete de 3)

Hasta 806 lúmenes*
Luz blanca y de colores
Control al instante mediante Bluetooth
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

149,99 €

Artículo casi agotado

Novedad
Kit de inicio: 3 bombillas GU10 + regulador de intensidad + Hue Bridge Pro

Hue White and Color Ambiance

Kit de inicio: 3 bombillas GU10 + regulador de intensidad + Hue Bridge Pro

Admite más de 150 luces, más de 50 accesorios
Tecnología MotionAware™
Hue White Ambiance +16 millones de colores
Cifrado avanzado con Zigbee Trust Center

199,99 €

Super Pack: x6 Bombillas inteligentes GU10 White Ambiance

Super Pack: x6 Bombillas inteligentes GU10 White Ambiance

Vida útil de ±10 años
Atenuación inalámbrica instantánea
Compatible con Bluetooth y Hue Bridge
Luz blanca cálida a fria

139,98 €

Novedad
Bombilla inteligente A67 - E27 - 1600

Hue White and Color Ambiance

Bombilla inteligente A67 - E27 - 1600

Hasta 1600 lúmenes
Luz natural de amplio espectro
Regulación ultrabaja al 0,2 %
Color de precisión Chromasync™

79,99 €

Novedad
Tira de luces Flux 3 m

TIRAS DE LUCES

Tira de luces Flux 3 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y brillante
1200 lúmenes

69,99 €

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Hue

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Sincroniza las luces con el contenido del televisor en 8K 60 Hz y 4K 120 Hz
Con certificación HDMI 2.1
Sincroniza perfectamente el color con lo que se ve en la pantalla
Conecta hasta 10 luces Philips Hue

349,99 €

Hue Smart button

Botón inteligente

Hue Smart button

Alimentación por batería
45 mm
Diseño mate
Fijación magnética o con soporte

21,99 €

Exclusivo
Barra de luces lineal Perifo

Hue White and Color Ambiance

Barra de luces lineal Perifo

29 W
95 cm sobre carril
Hasta 2050 lúmenes
Perfecto para espacios mayores

199,99 €

Fuente de alimentación de 1 punto de techo Perifo

Hue

Fuente de alimentación de 1 punto de techo Perifo

Diseñado para techo
Se conecta al final del carril
Cables en electricidad
Alimenta hasta 100 W

99,99 €

Novedad
Bombilla inteligente A60 - E27 - 1100

Hue White Ambiance

Bombilla inteligente A60 - E27 - 1100

Hasta 1100 lúmenes
Luz natural de amplio espectro
Regulación ultrabaja al 0,2 %
Control mediante aplicación o voz

39,99 €

Lámpara de pie Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lámpara de pie Gradient Signe

White
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

329,99 €

Luz empotrable delgada 90 mm

Hue White and Color Ambiance

Luz empotrable delgada 90 mm

Perfil fino para techos bajos
Hasta 1000 lúmenes
90 mm
Luz blanca y de color

249,99 €

Seguridad de Zigbee

Seguridad de Zigbee

Tu privacidad es nuestra prioridad. Zigbee y Philips Hue impiden el acceso no autorizado a tu ecosistema de luz inteligente.

Hue MotionAware™

Hue MotionAware™

Esta nueva y emocionante función exclusiva de Bridge Pro permite que tu sistema de iluminación responda de forma intuitiva a tus movimientos en todo el hogar. Con al menos 3 luces en la misma habitación, puedes crear un área de movimiento que detecta tu presencia y activa las luces que le asignes. ¡No se necesita un sensor de movimiento independiente!

Más capacidad, procesador más rápido

Más capacidad, procesador más rápido

En comparación con Bridge, Bridge Pro ofrece tres veces más capacidad, compatibilidad con más de 150 luces, más de 50 accesorios, 500 escenas y tiempos de respuesta cinco veces más rápidos gracias al nuevo chip Hue Chip Pro.   

Control de todo el hogar desde cualquier lugar

Control de todo el hogar desde cualquier lugar

Bridge y Bridge Pro te permiten acceder a tu sistema de hogar inteligente desde cualquier lugar con la aplicación Hue. Controla las luces, recibe notificaciones de seguridad o simplemente configura tu sistema para que funcione según un horario con automatizaciones.

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Negro

  • Material

    Sintético

Duración

Medio ambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Dimensiones y peso del embalaje

Información del embalaje

Potencia

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

El puente

Contenido de la caja

Compatible con

Otro

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

