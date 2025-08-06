Ayuda
Este Aviso de datos explica cómo puedes acceder y compartir determinados datos relacionados con tus productos y servicios Hue, incluyendo qué datos están cubiertos y cómo los tratamos en Europa. No olvides consultar los Anexos para conocer los detalles adicionales importantes o las excepciones que puedan aplicarse.

Somos Signify Netherlands B.V., la empresa que está detrás de los productos y servicios Hue, situada en High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Países Bajos. Encontrarás más información sobre nosotros a continuación. Consulta la sección "Cómo puedes ponerte en contacto con nosotros".

Cuando utilizamos "tú", nos referimos al "Administrador" / "Propietario" o "Usuario autorizado" de un sistema Hue - consulta la sección 2 de Condiciones de uso de Hue para saber si eres un "Administrador" / "Propietario" o "Usuario autorizado". Si eres un "Usuario autorizado", no tendrás acceso a los Datos generados por los productos y servicios Hue de tu hogar -excepto a los Datos vinculados a tu propia cuenta-, a diferencia de un "Administrador" / "Propietario", que tiene derechos de acceso más amplios. Debes saber que, si es necesario, podríamos solicitarte algunos detalles (y una cuenta Hue) para confirmar que eres el "Administrador"/"Propietario" o "Usuario autorizado". El propósito es mantener la seguridad de tus datos y garantizar que estos se comparten con la persona correcta.

En el caso de los datos personales, nuestra Declaración de privacidad se aplica y tiene prioridad sobre este Aviso de datos.

Cuando en este Aviso de datos hacemos referencia a ciertos términos, como "Datos fácilmente disponibles" o "Titular de los datos", los empleamos tal y como se definen en la Ley de Datos de la UE. Al final de este Aviso de datos encontrarás un glosario que te ayudará a entender la terminología clave. Para tu información, estas definiciones se han simplificado para facilitar su comprensión, al igual que el resto de este Aviso de datos. Para conocer la redacción jurídica exacta, siempre puedes consultar las definiciones en la Ley de Datos de la UE.

1. ¿Qué datos se incluyen? (tipo, formato, frecuencia de recogida y volumen)

Los Datos a los que se refiere este Aviso de datos se indican en el anexo o los anexos, y son aplicables para Europa. En este Aviso de datos, utilizamos el término "Datos" para referirnos a los "Datos fácilmente disponibles", a menos que indiquemos lo contrario.

Hemos agrupado los Datos en dos secciones: "Datos de Productos" y "Datos de Servicios Relacionados".

En la tabla siguiente se ofrece más información:

 

Datos del producto

Datos de servicios relacionados

Formato

JSON

JSON

Frecuencia de recogida

Normalmente, entre 10 y 100 datos al día, dependiendo del uso del sistema

Normalmente de 0 a 100 datos al día, según el uso del sistema

Volumen

Normalmente, de 30 a 400 KB al día

Normalmente 0-400KB al día

Generación de datos continua y en tiempo real

Los datos del producto se generan únicamente cuando suceden eventos o cambian los estados.

 

2. ¿Cómo almacenamos los Datos?

Conservaremos los Datos hasta 2 (dos) años a partir de la fecha en que los recopilemos, a menos que te indiquemos lo contrario.

Algunos productos Hue tienen la capacidad de almacenar Datos indirectamente en un servidor remoto. Consulta el Anexo 1 para más información sobre cada producto Hue.

Los datos de los productos sólo se almacenan temporalmente y se sobrescriben cuando se registra un nuevo estado. No se guarda ningún historial ni registro en el producto.

Si almacenamos datos, lo hacemos en servidores en la nube. Podemos transferir Datos a países situados fuera del Espacio Económico Europeo. Para más información sobre este tema, consulta la sección "¿Cuándo transferimos sus datos al extranjero?" en nuestra Declaración de privacidad.

3. ¿Cómo puedes acceder a los Datos, compartirlos y borrarlos?  

Puedes acceder directa o indirectamente. El acceso directo te permite recuperar tus Datos de producto en tiempo real, mientras que, con el acceso indirecto, recibirás tus Datos (como Datos fácilmente disponibles) en un archivo masivo por correo. Puedes hacer una solicitud mediante nuestro formulario de registro en línea y seleccionar el tipo de acceso que prefieras. Para obtener acceso directo, tienes que ser "Administrador" / "Propietario" con una cuenta Hue, ya que te da acceso a todos los Datos de Producto generados en tu hogar.

Para acceder directamente a los Datos de producto, ten en cuenta que casi todos nuestros productos Hue (salvo la Hue sync box) tienen una interfaz Zigbee. El protocolo Zigbee está disponible públicamente en https://csa-iot.org/ y permite acceder a los Datos de producto de las luces y accesorios Hue, sin necesidad de Philips Hue Bridge. En cambio, si un producto Hue está conectado a un Philips Hue Bridge, la mejor forma de acceder a los Datos de producto es mediante la interfaz CLIP de Philips Hue Bridge (localmente), que pondremos a tu disposición si lo solicitas mediante nuestro formulario de registro en línea. A continuación, te concedemos un derecho limitado, revocable, intransferible y no exclusivo para acceder y utilizar la API, estrictamente para recuperar Datos de Producto. Este derecho no incluye la capacidad de sublicenciar o compartir el acceso con otros. No puedes modificar, adaptar o alterar la API; copiar, distribuir, compartir, mostrar, publicar o transmitir cualquier parte de ella; y/o realizar ingeniería inversa, descompilar, desensamblar o crear trabajos derivados de ella. Este derecho no incluye la posibilidad de utilizar la API para modificar el estado y los ajustes del dispositivo (pero, por supuesto, si también deseas hacerlo, puedes registrarte para utilizar nuestra API con fines de desarrollo; consulta https://developers.meethue.com/). La API y cualquier material relacionado, incluidas las mejoras o modificaciones, siguen siendo propiedad nuestra (y de nuestros licenciadores) y están protegidos por las leyes de propiedad intelectual. No utilizarás la API de ninguna manera que infrinja las leyes o las órdenes judiciales, o que pueda perjudicarnos a nosotros o a otros. No introducirás malware, virus u otros componentes dañinos, ni intentarás desactivar o eludir ninguna función de seguridad de nuestros sistemas. Ten en cuenta que no garantizamos un acceso ininterrumpido, puntual, seguro o libre de errores a la API.

Si quieres compartir tus Datos de Producto (de productos Hue conectados a un Hue Bridge), mediante acceso directo, con alguien en Europa (un "tercero"), no hay problema, ¡es muy sencillo! Solo tienes que seguir estos sencillos pasos:

Paso 1: Pide a esa persona que visite https://developers.meethue.com/.

Paso 2: El tercero tendrá que registrarse y seguir las instrucciones de esa página.

Paso 3: Una vez registrado, el tercero puede solicitar las credenciales de integración nube a nube.

Paso 4: Para obtener tu permiso para acceder a tus Datos de Producto, esto es lo que ocurre:

- El tercero puede crear un enlace de solicitud de autorización

·        Con este enlace, puedes acceder a tu cuenta Hue y conceder a esa persona un permiso de acceso.

Paso 5: Una vez que hayas dado permiso, el tercero tendrá acceso y podrá empezar a utilizar la API para ver tus Datos de Producto en tiempo real.

Siempre puedes solicitar que se ponga fin al uso compartido de datos a través de tu cuenta Hue (inicia sesión en https://www.philips-hue.com/account).

 

El uso de nuestras API para obtener tus Datos de Producto está regulado por condiciones específicas (que deben ser aceptadas por el tercero durante el Paso 2 anterior) para conceder al tercero derechos para obtener tus Datos de Producto y proteger nuestros derechos y el sistema Hue para todos los usuarios de Hue.

Si deseas que un tercero reciba tus Datos (como Datos fácilmente disponibles) mediante un acceso indirecto, puedes hacérnoslo saber seleccionando esa opción en nuestro formulario de registro en línea.

Solo transferiremos los Datos de producto y Datos de servicios relacionados que solicites o autorices, incluida la información relacionada con su uso (por ejemplo, metadatos). No compartiremos tus datos personales sin tu consentimiento explícito. Debes acordar con quienes compartas Datos de producto y Datos de servicios relacionados que los protejan y utilicen de forma responsable, por ejemplo, aplicando las medidas de seguridad adecuadas y usándolos únicamente para el servicio que obtienes de ellos. No se les permite utilizar Datos de Producto y Datos de Servicio Relacionados para desarrollar productos que compitan con los productos Hue, y no pueden vender o compartir Datos de Producto y Datos de Servicio Relacionados con nadie que no esté autorizado.

Aceptas utilizar los Datos de Producto y los Datos de Servicio Relacionados de forma responsable y no compartirlos de forma perjudicial.

Compartir Datos de producto y Datos de servicios relacionados no te costará nada.

 

¿Quieres borrar tus Datos?
He aquí cómo puedes hacerlo, según el tipo de datos:

  • Datos (como Datos fácilmente disponibles): puedes eliminar tu cuenta Hue en el menú de configuración disponible en tu aplicación Hue o el sitio web de Philips Hue. También puedes enviarnos una solicitud de eliminación de privacidad.
  • Para los datos en el dispositivo: Realiza un restablecimiento de fábrica en tu producto Hue.
  • Para los datos almacenados localmente en tus aplicaciones Hue: Puedes simplemente desinstalar la aplicación.

4. ¿Cómo utilizamos los Datos?

En la sección 3b de las Condiciones de uso de Hue explicamos cómo utilizamos los Datos tanto nosotros como las entidades afiliadas del grupo Signify.  Sólo compartiremos Datos con terceros tal y como describimos en la misma.

5. Cómo puedes ponerte en contacto con nosotros

Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, no dudes en ponerse en contacto con nuestro equipo en https://www.philips-hue.com/support.

Atención: no siempre somos el titular de los datos. Si utilizas un sistema de terceros para conectar tus productos Hue, ese tercero puede convertirse en el Titular de los Datos en lugar de nosotros. En ese caso, puede que tengas que ejercer tus derechos de acceso ante ese tercero. Para más detalles, consulta los Anexos. 

6. ¿Contienen los Datos algún Secreto Comercial?

Piensa en un secreto comercial como la forma única de fabricar un producto o servicio. Es algo valioso que nos gustaría proteger para que nadie más pueda utilizarlo para competir con nosotros. Algunos Datos pueden contener secretos comerciales. Si es aplicable, te lo haremos saber, y el secreto comercial pertenece a Signify Holding B.V.

7. Reclamaciones y resolución de conflictos

Tienes derecho a presentar reclamaciones sobre nuestras prácticas de tratamiento de datos ante la autoridad competente de tu país de residencia.

8. ¿Durante cuánto tiempo es aplicable?

Mientras utilices activamente los productos y servicios Hue como "Administrador", "Propietario" o "Usuario autorizado", conservarás tus derechos de acceso y distribución. Esto también se basa en el tiempo que conservemos los Datos.

De vez en cuando, podemos actualizar este Aviso de Datos, por ejemplo, si cambian los productos, los servicios o los Datos. Si lo hacemos, publicaremos el Aviso de datos actualizado en nuestro sitio web de Philips Hue. 

9. Nuestro Glosario de la Ley de Datos

Consulta nuestro Glosario para entender los términos clave utilizados en este Aviso de datos. Recuerda: Hemos simplificado estas definiciones para que sean más fáciles de seguir. Para conocer la redacción jurídica oficial, puedes consultar la Ley de Datos de la UE.

a.       Producto Conectado: Esto significa simplemente un dispositivo inteligente, algo que recoge información sobre cómo lo usas o qué ocurre a su alrededor, y puede compartir esa información por Internet, a través de una red inalámbrica o directamente desde el dispositivo. Siempre que mencionemos Producto Hue en este Aviso de datos, nos estamos refiriendo a un Producto conectado.

b.       Titular de los datos: Es la parte -como nosotros- que recopila Datos de productos y Datos de servicios relacionados de tus productos o servicios Hue. Somos el Titular de los Datos cuando estamos autorizados a utilizar o compartir esos datos, en virtud de la ley o de lo que hayamos acordado contigo.

c.        Europa: Este Aviso de Datos se aplica a los usuarios de la Unión Europea. Si utilizas productos y servicios Hue que se han puesto a disposición en la UE, este Aviso de datos es relevante para ti.

d.       Datos del producto: Esta es la información que crea tu producto Hue cuando lo utilizas -como cuándo se enciende y se apaga o con qué frecuencia lo utilizas-. Son datos que el producto está diseñado para compartir, ya sea por Internet, a través de una red inalámbrica o directamente desde el dispositivo. Están accesibles para ti, para nosotros y, a veces, para terceros.

e.       Datos fácilmente disponibles: Se trata del tipo de datos que ya tenemos en nuestra nube procedentes de tu producto Hue o de servicios relacionados, como la forma en que se utiliza el producto o su configuración. Son datos a los que se nos permite acceder y a los que podemos llegar fácilmente, sin pasos complicados.

f.         Servicio relacionado: Se trata de las partes digitales -como aplicaciones o software- que tu producto Hue necesita para funcionar correctamente. Parte de ella viene con el producto cuando lo compras, y sin ella, tu producto podría no hacer lo que se supone que debe hacer. Otras veces, puede que se añada más tarde (por nosotros o por un tercero) para mejorar o ajustar el funcionamiento de tu producto. Siempre que mencionemos Servicios o aplicaciones Hue en este Aviso de datos, nos estamos refiriendo a un Servicio relacionado.

g.     Datos de servicios relacionados: Se trata del rastro digital que se crea cuando utilizas servicios conectados a tu producto Hue, como utilizar la aplicación, establecer rutinas o activar automatizaciones. Incluye cosas que haces a propósito (como cambiar un ajuste) y cosas que ocurren en segundo plano mientras utilizas el servicio.

Anexo-1 Productos conectados (productos Hue)

 

Tipo de datos de producto

Capacidad para almacenar datos en un servidor remoto

Interruptores

Pulsaciones de botones, nivel de batería, estado de conectividad, configuración del dispositivo

Sí, indirectamente.

 

Nota: Los Productos conectados pueden conectarse a un sistema administrativo en la nube mediante una puerta de enlace, bridge o dispositivo de control, por ejemplo, Philips Hue Bridge, cualquier otro bridge Zigbee a IP, un enrutador de borde Matter, un dispositivo Amazon Alexa, Google Home o Apple Home, una aplicación para smartphone y otros[1].

Sensores de movimiento

Movimiento, temperatura2, nivel de luz[2], nivel de batería, estado de conectividad, configuración del dispositivo

Sensores de apertura/cierre

Apertura-cierre, detección de manipulación, nivel de batería, estado de conectividad, configuración del dispositivo

Luces

Encendido/apagado, nivel de atenuación, temperatura de color, color, dinámica, parámetros de red, estado de conectividad, configuración del dispositivo

Dispositivos con luces e interruptores

La suma de los datos indicados en las secciones anteriores de luces e interruptores

Smart Plug

Encendido/apagado, parámetros de red, estado de conectividad, configuración del dispositivo

Campana

Encendido/apagado del sonido, volumen del sonido, identificador del sonido, duración, estado de la conectividad, configuración del dispositivo

Hue Bridge

Ajustes y estados relacionados con la luz, habitación, zona, escena, área de ocio, área de detección de movimiento, dispositivo, automatización y botón de enlace, estado de conectividad, configuración del dispositivo

Cámara y timbre

Datos de vídeo, imagen y audio,

Eventos de detección de movimiento, objetos y audio, nivel de batería (para cámaras con batería), estado de conectividad, pulsaciones de botón (para timbre de puerta), configuración del dispositivo

Hue sync box

Datos de uso como encendido/apagado de la luz, entrada, modo, duración; estado de conectividad, configuración del dispositivo

 

 

[1] Signify no es el titular de los datos si los Productos Conectados se utilizan con una pasarela/puente/dispositivo de control de terceros que no sea el Philips Hue Bridge.

[2] Los sensores de movimiento son capaces de medir la temperatura y el nivel de luz de forma continua y en tiempo real. 

Anexo-2 Servicios relacionados (servicios Hue)

 

Tipo de datos del servicio relacionado

Aplicación Hue[3]

Datos sobre cómo se utiliza la App para el control de luces, descarga de escenas, creación y uso, automatizaciones, Hue Secure, sincronización de luces (de entretenimiento) y configuraciones del sistema Hue

Aplicación Hue Sync TV3

Datos de uso como encendido/apagado de la luz, modo, duración; estado de la conectividad, configuración de la app

Aplicación para PC3

Servicios Hue Secure en la nube3

Datos sobre cómo se utilizan los servicios Hue Secure con respecto al armado/desarmado, eventos relacionados con la visualización en directo y de videoclips, eventos de seguridad incluyendo notificaciones push, línea de tiempo, alarma (luminosa), eventos al Bridge para casos de uso práctico, ajustes de seguridad y configuración de la cámara

Servicios generales en la nube Hue3

Datos que permiten descubrir el Puente y conectar aplicaciones y servicios (incluyendo aplicaciones y servicios de terceros) a través de la nube con el Puente. Gestión de dispositivos, geolocalización basada en direcciones IP, datos relacionados con la cuenta y el Hogar

 

[3] La cantidad de datos depende del consentimiento del Usuario para recopilar datos analíticos opcionales.

