Aviso de datos

3. ¿Cómo puedes acceder a los Datos, compartirlos y borrarlos?

Puedes acceder directa o indirectamente. El acceso directo te permite recuperar tus Datos de producto en tiempo real, mientras que, con el acceso indirecto, recibirás tus Datos (como Datos fácilmente disponibles) en un archivo masivo por correo. Puedes hacer una solicitud mediante nuestro formulario de registro en línea y seleccionar el tipo de acceso que prefieras. Para obtener acceso directo, tienes que ser "Administrador" / "Propietario" con una cuenta Hue, ya que te da acceso a todos los Datos de Producto generados en tu hogar.

Para acceder directamente a los Datos de producto, ten en cuenta que casi todos nuestros productos Hue (salvo la Hue sync box) tienen una interfaz Zigbee. El protocolo Zigbee está disponible públicamente en https://csa-iot.org/ y permite acceder a los Datos de producto de las luces y accesorios Hue, sin necesidad de Philips Hue Bridge. En cambio, si un producto Hue está conectado a un Philips Hue Bridge, la mejor forma de acceder a los Datos de producto es mediante la interfaz CLIP de Philips Hue Bridge (localmente), que pondremos a tu disposición si lo solicitas mediante nuestro formulario de registro en línea. A continuación, te concedemos un derecho limitado, revocable, intransferible y no exclusivo para acceder y utilizar la API, estrictamente para recuperar Datos de Producto. Este derecho no incluye la capacidad de sublicenciar o compartir el acceso con otros. No puedes modificar, adaptar o alterar la API; copiar, distribuir, compartir, mostrar, publicar o transmitir cualquier parte de ella; y/o realizar ingeniería inversa, descompilar, desensamblar o crear trabajos derivados de ella. Este derecho no incluye la posibilidad de utilizar la API para modificar el estado y los ajustes del dispositivo (pero, por supuesto, si también deseas hacerlo, puedes registrarte para utilizar nuestra API con fines de desarrollo; consulta https://developers.meethue.com/). La API y cualquier material relacionado, incluidas las mejoras o modificaciones, siguen siendo propiedad nuestra (y de nuestros licenciadores) y están protegidos por las leyes de propiedad intelectual. No utilizarás la API de ninguna manera que infrinja las leyes o las órdenes judiciales, o que pueda perjudicarnos a nosotros o a otros. No introducirás malware, virus u otros componentes dañinos, ni intentarás desactivar o eludir ninguna función de seguridad de nuestros sistemas. Ten en cuenta que no garantizamos un acceso ininterrumpido, puntual, seguro o libre de errores a la API.

Si quieres compartir tus Datos de Producto (de productos Hue conectados a un Hue Bridge), mediante acceso directo, con alguien en Europa (un "tercero"), no hay problema, ¡es muy sencillo! Solo tienes que seguir estos sencillos pasos:

Paso 1: Pide a esa persona que visite https://developers.meethue.com/.

Paso 2: El tercero tendrá que registrarse y seguir las instrucciones de esa página.

Paso 3: Una vez registrado, el tercero puede solicitar las credenciales de integración nube a nube.

Paso 4: Para obtener tu permiso para acceder a tus Datos de Producto, esto es lo que ocurre:

- El tercero puede crear un enlace de solicitud de autorización

· Con este enlace, puedes acceder a tu cuenta Hue y conceder a esa persona un permiso de acceso.

Paso 5: Una vez que hayas dado permiso, el tercero tendrá acceso y podrá empezar a utilizar la API para ver tus Datos de Producto en tiempo real.

Siempre puedes solicitar que se ponga fin al uso compartido de datos a través de tu cuenta Hue (inicia sesión en https://www.philips-hue.com/account).

El uso de nuestras API para obtener tus Datos de Producto está regulado por condiciones específicas (que deben ser aceptadas por el tercero durante el Paso 2 anterior) para conceder al tercero derechos para obtener tus Datos de Producto y proteger nuestros derechos y el sistema Hue para todos los usuarios de Hue.

Si deseas que un tercero reciba tus Datos (como Datos fácilmente disponibles) mediante un acceso indirecto, puedes hacérnoslo saber seleccionando esa opción en nuestro formulario de registro en línea.

Solo transferiremos los Datos de producto y Datos de servicios relacionados que solicites o autorices, incluida la información relacionada con su uso (por ejemplo, metadatos). No compartiremos tus datos personales sin tu consentimiento explícito. Debes acordar con quienes compartas Datos de producto y Datos de servicios relacionados que los protejan y utilicen de forma responsable, por ejemplo, aplicando las medidas de seguridad adecuadas y usándolos únicamente para el servicio que obtienes de ellos. No se les permite utilizar Datos de Producto y Datos de Servicio Relacionados para desarrollar productos que compitan con los productos Hue, y no pueden vender o compartir Datos de Producto y Datos de Servicio Relacionados con nadie que no esté autorizado.

Aceptas utilizar los Datos de Producto y los Datos de Servicio Relacionados de forma responsable y no compartirlos de forma perjudicial.

Compartir Datos de producto y Datos de servicios relacionados no te costará nada.

¿Quieres borrar tus Datos?

He aquí cómo puedes hacerlo, según el tipo de datos: