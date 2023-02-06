Al emparejar Philips Hue con Apple Home, puedes utilizar Siri para controlar las luces con tu propia voz.
¿Qué comandos de voz de Siri necesitas?
Los 10 mejores comandos de Siri para Philips Hue
- Enciende las luces.
- Apaga las luces.
- Apaga las luces de abajo.
- Enciende las luces del salón hasta arriba.
- Ajusta la luminosidad de abajo al 50 %.
- ¿Qué luces hay encendidas en el salón?
- Pon las luces azules en el dormitorio.
- Buenos días.
- Buenas noches.
- Cambia a modo Lectura en el salón.
Comandos básicos de Siri
- Encuentra todas mis luces Hue.
- Enciende la luz de escritorio.
- ¿Están las luces encendidas abajo?
- Pon las luces del salón mas brillantes.
Comandos de color de Siri
- Pon las luces del salón en azul.
- Pon las luces de la entrada en dorado.
- Haz que las luces sean verde lima.
- Pon las luces de la sala familiar en morado.
- Pon las lámparas de la mesita de noche en rosa.
- Enciende las luces de la cocina en naranja.
Las luces inteligentes de Philips Hue ofrecen 16 millones colores, así que puedes exprimir tu creatividad con los colores que le pides a Siri que establezca. Elige colores menos habituales, como carmesí, rosa salmón, turquesa, cian, azul cielo, magenta, verde amarillento o lavanda para personalizar realmente tu hogar.
Comandos de escenas y fórmulas de iluminación
- Pon las luces de la cocina en modo Energía.
- Enciende Amanecer en el mar en el salón.
- Pon Atardecer en la sabana en el estudio.
- Enciende Dorado otoñal en el despacho.
- Pon Laguna Azul en el dormitorio principal.
Más allá de un color, puedes usar comandos de voz para establecer fórmulas de iluminación, creadas a mano por diseñadores para ofrecer la mejor iluminación para tus actividades diarias, o escenas, que ofrecen una combinación de colores. Antes de poder utilizar estos comandos, tendrás que guardar las escenas que quieras utilizar en HomeKit.
Comandos de Hue sync box
- Enciende la Hue sync box.
- Apaga la Hue sync box.
- Activa la Hue sync box.
- Detén la Hue sync box.
- Configura la Hue sync box en PlayStation 4.
- Configura la intensidad de la Hue sync box en suave.
- Configura la intensidad de la Hue sync box en moderado.
- Configura la intensidad de la Hue sync box en alto.
- Configura la intensidad de la Hue sync box en intenso.
- Configura la Hue sync box en juego/vídeo/música.