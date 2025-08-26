Ayuda
Nuevos sistemas de control de iluminación de hogar inteligente Hue Bridge Pro y Philips Hue Bridge.

Accesorios de iluminación inteligente

Libera todo el potencial de la iluminación inteligente. Activa tus luces con el movimiento. Configura una escena pulsando un botón.
Los accesorios inteligentes no solo hacen que las luces inteligentes sean más inteligentes, también te facilitan la vida.

Primer plano del frente de Hue Bridge

Hue

Hue Bridge
Montaje sencillo
Control inteligente
Añade hasta 50 bombillas
Control mediante voz
Primer plano del frente de Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Hue

Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Sincroniza las luces con el contenido del televisor en 8K 60 Hz y 4K 120 Hz
Con certificación HDMI 2.1
Sincroniza perfectamente el color con lo que se ve en la pantalla
Conecta hasta 10 luces Philips Hue
Primer plano del frente de Fuente de alimentación de 40 W para exteriores

Hue

Fuente de alimentación de 40 W para exteriores
Alargador de cable
Puesta en marcha hasta 40 W
Negro
Primer plano del frente de Sensor de exterior

Hue

Sensor de exterior
Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Impermeable
Automatiza las luces
Novedad
Primer plano del frente de Hue Smart button

Botón inteligente

Hue Smart button
Alimentación por batería
45 mm
Diseño mate
Fijación magnética o con soporte
Primer plano del frente de Hue Dimmer switch (último modelo)

Hue

Hue Dimmer switch (último modelo)
Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Fácil acceso a escenas de iluminación
Utilízalo como mando a distancia
Primer plano del frente de Fuente de alimentación de 100 W para exteriores

Hue

Fuente de alimentación de 100 W para exteriores
Alargador de cable
Puesta en marcha hasta 100 W
Negro
Primer plano del frente de Hue Motion sensor

Hue

Hue Motion sensor
Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Automatiza las luces
Se monta en cualquier lugar
Primer plano del frente de Hue tap switch

Hue

Hue tap switch
Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Fácil acceso a escenas de iluminación
Utilízalo como mando a distancia
Exclusivo
Primer plano del frente de Especificaciones del interruptor Hue Tap switch:

Accesorios

Especificaciones del interruptor Hue Tap switch:
Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Fácil acceso a las escenas de iluminación
Utilízalo como mando a distancia
Primer plano del frente de Módulo de interruptor de pared Philips Hue

Hue

Módulo de interruptor de pared Philips Hue
Se instala detrás del interruptor de luz existente
Selección de escena personalizada
Controla las luces Hue con el interruptor existente
Primer plano del frente de Extensión de cable para exteriores de 5 m

Hue

Extensión de cable para exteriores de 5 m
Alargador de cable
Longitud de 5 m
Negro
Más información sobre los accesorios del hogar inteligente

Nuevos sistemas de control de iluminación de hogar inteligente Hue Bridge Pro y Philips Hue Bridge. Una persona controla la iluminación inteligente Philips Hue mediante la aplicación Hue en un smartphone. Un botón inteligente Philips Hue blanco colocado sobre una mesa junto a un ordenador portátil.

Guía de compra de Hue Bridge

¿Bridge o Bridge Pro? Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre los Hue hubs para elegir la opción adecuada a tu configuración.
Una persona controla la iluminación inteligente Philips Hue mediante la aplicación Hue en un smartphone.

Cómo añadir accesorios de luz inteligente a los sistemas Philips Hue

Obtén más información sobre cómo añadir tu accesorio inteligente al sistema de iluminación inteligente Philips Hue.
Un botón inteligente Philips Hue blanco colocado sobre una mesa junto a un ordenador portátil.

Cómo instalar un botón inteligente Philips Hue

Aprende a instalar smart buttons e interruptores inteligentes para conseguir un control completo y personalizable de las luces inteligentes de tu casa.

Guía para accesorios de iluminación inteligente

¿Qué es el Hue Bridge?

¿Necesito un Hue Bridge?

¿Cuáles son los mejores accesorios de luz inteligente?

¿Qué puedes hacer con un sensor de movimiento?

¿Qué diferencia hay entre un sensor de contacto y un sensor de movimiento?

¿Qué puedes hacer con un interruptor de luz inteligente?

¿Qué es un Hue smart plug?

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

