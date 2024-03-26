Para disfrutar de una de las mejores experiencias de la iluminación Philips Hue, necesitarás un Hue Bridge. Desbloquea el conjunto completo de funciones de iluminación inteligente, incluida la sincronización, que permite que las luces que cambian de color se sincronicen con el contenido de tu pantalla y den vida a lo que sucede en tu televisor u ordenador para crear escenas de luz incomparables.

Crea un ambiente cautivador sincronizando las luces con la pantalla. Puedes sincronizar las luces inteligentes con la pantalla de tu televisor o PC conectándolas a la Philips Hue Play HDMI Sync Box para TV o PC. O bien, puedes instalar la aplicación Hue Sync TV o descargar la aplicación de escritorio Hue Sync en tu PC para crear una experiencia visual dinámica que complemente el contenido de la pantalla.

Idea brillante: ¿Vas a organizar una fiesta? Haz que tus invitados se animen a charlar y bailar sincronizando las luces que cambian de color con la lista de reproducción. Simplemente sincroniza tu música con Spotify y observa cómo tus luces bailan, se iluminan, se atenúan y cambian de color con el ritmo.