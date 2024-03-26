Ayuda
5 usos creativos de las bombillas que cambian de color

1 de marzo de 2024

Las bombillas inteligentes que cambian de color son conocidas por su versatilidad, controles fáciles y millones de colores de luz, pero ¿qué puedes hacer con todos esos colores? Echa un vistazo a todas estas formas innovadoras de sacar el máximo partido a tus bombillas LED que cambian de color.

Establecer escenas dinámicas

En la Philips Hue app, puedes realizar una transición fluida de las luces a través de una variedad de colores y niveles de brillo con escenas dinámicas. Solo tienes que seleccionar una escena en color que hayas añadido a Mis escenas en la galería de escenas y tocar el botón de reproducción que aparece sobre la tarjeta de escena. Incluso puedes editar el ritmo con el que se cambia de un color a otro tocando el icono de los tres puntos. ¡Pruébalo en tu próxima reunión y decora la fiesta con escenas dinámicas!

Experimenta el siguiente nivel de entretenimiento

Para disfrutar de una de las mejores experiencias de la iluminación Philips Hue, necesitarás un Hue Bridge. Desbloquea el conjunto completo de funciones de iluminación inteligente, incluida la sincronización, que permite que las luces que cambian de color se sincronicen con el contenido de tu pantalla y den vida a lo que sucede en tu televisor u ordenador para crear escenas de luz incomparables. 

Crea un ambiente cautivador sincronizando las luces con la pantalla. Puedes sincronizar las luces inteligentes con la pantalla de tu televisor o PC conectándolas a la Philips Hue Play HDMI Sync Box para TV o PC. O bien, puedes instalar la aplicación Hue Sync TV o descargar la aplicación de escritorio Hue Sync en tu PC para crear una experiencia visual dinámica que complemente el contenido de la pantalla.

Idea brillante: ¿Vas a organizar una fiesta? Haz que tus invitados se animen a charlar y bailar sincronizando las luces que cambian de color con la lista de reproducción. Simplemente sincroniza tu música con Spotify y observa cómo tus luces bailan, se iluminan, se atenúan y cambian de color con el ritmo.

Crea detalles de diseño con bombillas que cambian de color

El uso de bombillas inteligentes con efecto de cambio de color ciertamente puede ayudarte a ponerte de buen humor, pero también puede ser parte del diseño interior de tu hogar. Proyecta luz de color debajo de tus estanterías usando tiras LED, creando una luz de fondo atmosférica para tus libros y decoración. Crea un elemento llamativo dirigiendo la luz de color hacia unas plantas o una obra de arte, o ilumina con colores las paredes desnudas para obtener un efecto de iluminación de paredes único.

Utiliza bombillas que cambien de color como temporizadores

En lugar de usar el sonido discordante de una alarma como temporizador, usa bombillas LED que cambien de color. Inunda la sala de estar con luz púrpura para decirles a los niños que terminen ese último juego antes de acostarse y luego cambia a un púrpura más profundo cinco minutos más tarde para hacerles saber que se les ha acabado el tiempo. Si te preocupa el medio ambiente, puedes usar tus luces como recordatorio: configura un temporizador para la ducha, encendiendo luces rojas (o verdes) cuando hayas superado el límite de tiempo establecido.

Lleva bombillas inteligentes que cambien de color al aire libre

Convierte tu espacio exterior en lugares con personalidad con escenas de iluminación preajustadas en la Philips Hue app. Las bombillas con efecto de cambio de color para exteriores pueden crear el telón de fondo perfecto para cenar tu pedido de sushi, iluminando tu patio trasero con las vibrantes luces rojas, azules y moradas de la escena de iluminación de Osaka. Destierra cualquier melancolía posvacacional trayendo la playa a casa con escenas de Honolulu o Palm Beach, o da un aire fresco a una noche con auroras árticas.

