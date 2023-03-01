Comandos de voz de Google Home para Philips Hue

Comandos de voz de Google Home para Philips Hue

Controla las luces Philips Hue con Google Assistant con docenas de comandos de voz.

Los 10 principales comandos de Google Home para Philips Hue

  • Enciende las luces.
  • Apaga las luces.
  • ¿Qué luces hay encendidas en el salón?
  • ¿Qué luces están encendidas en la cocina?
  • Atenúa las luces del pasillo.
  • Duerme mis luces.
  • Despierta mis luces.
  • Activa Relax en el despacho.
  • Activa el modo Lectura en el estudio.
Philips Hue funciona con OK Google para el control por voz de las luces. Solo tienes que decir "Ok Google" y sustituir estos ejemplos por tus propios ajustes de luz y de habitación.

Comandos básicos de Google Home

  • Enciende las luces Hue.
  • ¿Qué luces están encendidas en la cocina?
  • Atenúa las luces del pasillo.
  • Aumenta el brillo de las luces de la cocina un 20 %.
  • Haz que las luces del salón sean más brillantes.
  • Haz que la lámpara de escritorio se apague.

Comandos de colores de Google Home

  • Haz que las luces del comedor sean azul claro.
  • Pon las luces de la entrada en dorado.
  • Haz que las luces sean verde lima.
  • Pon las luces de la sala familiar en morado.
  • Pon las lámparas de la mesita de noche en rosa.
  • Haz que la luz de la cocina sea anaranjada.

Hay muchos otros nombres de colores que puedes utilizar, entre otros, carmesí, salmón, naranja, amarillo, verde, turquesa, cian, azul cielo, azul, púrpura, rosa y lavanda.

Comandos de escenas y fórmulas de iluminación

  • Activa Energía en la cocina.
  • Activa Amanecer en el mar en el salón.
  • Activa Atardecer en la sabana en el estudio.
  • Activa el Dorado otoñal en el despacho.
  • Activa Laguna Azul en el dormitorio principal.

Comandos para dormir y despertarse de forma gradual

  • Activa Despertar gradual.
  • Despiértame a las 7:00 AM. Este comando configura una alarma matinal que activa las luces para comenzar a iluminar gradualmente 30 minutos antes.
  • Despiértame los días de entre semana a las 7:00 AM.
  • Apaga Despertar gradual.
  • Duerme mis luces.
  • Despierta mis luces.
  • Despierta las luces de la habitación de Pedro.
  • Duerme las luces de la habitación de Ana.

La función Duérmete y despiértate poco a poco se inspira en los efectos de la luz sobre el ciclo de sueño. Puedes configurar el amanecer o la puesta de sol personal con solo pedírselo a Google. Actualmente, el modo Despertar gradual con sincronización de alarma no se admite en dispositivos móviles.

Comandos de Hue sync box

  • Enciende la Hue sync box.
  • Iniciar sincronización de luces.
  • Configurar la Hue sync box a HDMI 1.
  • Configura el Hue sync box en modo video.
  • Configura la intensidad de la Hue sync box en extrema.
  • Aumenta la intensidad de la Hue sync box.

Comandos Philips Hue + Spotify

  • Inicia la sincronización de música.
  • Detén la sincronización de música.
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay