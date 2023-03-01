Controla las luces Philips Hue con Google Assistant con docenas de comandos de voz.
¿Qué comandos de voz de Google Home necesitas?
- Enciende las luces.
- Apaga las luces.
- ¿Qué luces hay encendidas en el salón?
- ¿Qué luces están encendidas en la cocina?
- Atenúa las luces del pasillo.
- Duerme mis luces.
- Despierta mis luces.
- Activa Relax en el despacho.
- Activa el modo Lectura en el estudio.
Philips Hue funciona con OK Google para el control por voz de las luces. Solo tienes que decir "Ok Google" y sustituir estos ejemplos por tus propios ajustes de luz y de habitación.
Comandos de colores de Google Home
- Haz que las luces del comedor sean azul claro.
- Pon las luces de la entrada en dorado.
- Haz que las luces sean verde lima.
- Pon las luces de la sala familiar en morado.
- Pon las lámparas de la mesita de noche en rosa.
- Haz que la luz de la cocina sea anaranjada.
Hay muchos otros nombres de colores que puedes utilizar, entre otros, carmesí, salmón, naranja, amarillo, verde, turquesa, cian, azul cielo, azul, púrpura, rosa y lavanda.
Comandos para dormir y despertarse de forma gradual
- Activa Despertar gradual.
- Despiértame a las 7:00 AM. Este comando configura una alarma matinal que activa las luces para comenzar a iluminar gradualmente 30 minutos antes.
- Despiértame los días de entre semana a las 7:00 AM.
- Apaga Despertar gradual.
- Duerme mis luces.
- Despierta mis luces.
- Despierta las luces de la habitación de Pedro.
- Duerme las luces de la habitación de Ana.
La función Duérmete y despiértate poco a poco se inspira en los efectos de la luz sobre el ciclo de sueño. Puedes configurar el amanecer o la puesta de sol personal con solo pedírselo a Google. Actualmente, el modo Despertar gradual con sincronización de alarma no se admite en dispositivos móviles.