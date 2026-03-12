Pack: Camara de Seguridad con cable Hue Secure (x2un)
El precio actual es 279,98 €
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Acerca de Pack: Camara de Seguridad con cable Hue Secure (x2un)
Vigila tu hogar desde cualquier lugar con dos cámaras con cable Philips Hue Secure, que se pueden usar tanto en interiores como en exteriores. Transmisión en vivo HD de 1080p, enciende las luces o envía una alerta a su dispositivo móvil cuando se detecte movimiento, o incluso activa una alarma de sonido directamente en la aplicación Hue.
- End-to-end encryption
- 1080P HD video
- Plugs in to outlet
- Wall mount included
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514871304
Información del producto
- Hue Cámara de seguridad con cable
- 2