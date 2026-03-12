Vigila tu hogar desde cualquier lugar con dos cámaras con cable Philips Hue Secure, que se pueden usar tanto en interiores como en exteriores. Transmisión en vivo HD de 1080p, enciende las luces o envía una alerta a su dispositivo móvil cuando se detecte movimiento, o incluso activa una alarma de sonido directamente en la aplicación Hue.

End-to-end encryption

1080P HD video

Plugs in to outlet

Wall mount included