Pack: Camara de Seguridad con cable Hue Secure (x3un)

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Acerca de Pack: Camara de Seguridad con cable Hue Secure (x3un)

Vigila tu hogar desde cualquier lugar con 3 cámaras con cable Philips Hue Secure, que se pueden usar tanto en interiores como en exteriores. Transmisión en vivo HD de 1080p, visión nocturna, enciende las luces o envía una alerta a su dispositivo móvil cuando se detecte movimiento, o incluso activa una alarma de sonido directamente en la aplicación Hue.

  • End-to-end encryption
  • 1080P HD video
  • Plugs in to outlet
  • Wall mount included
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