Pack: Camara de Seguridad con cable Hue Secure (x3un)
El precio actual es 419,97 €
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Acerca de Pack: Camara de Seguridad con cable Hue Secure (x3un)
Vigila tu hogar desde cualquier lugar con 3 cámaras con cable Philips Hue Secure, que se pueden usar tanto en interiores como en exteriores. Transmisión en vivo HD de 1080p, visión nocturna, enciende las luces o envía una alerta a su dispositivo móvil cuando se detecte movimiento, o incluso activa una alarma de sonido directamente en la aplicación Hue.
- End-to-end encryption
- 1080P HD video
- Plugs in to outlet
- Wall mount included
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514871373
Información del producto
- Hue Cámara de seguridad con cable
- 3