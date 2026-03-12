Vigila tu hogar desde cualquier lugar con 3 cámaras con cable Philips Hue Secure, que se pueden usar tanto en interiores como en exteriores. Transmisión en vivo HD de 1080p, visión nocturna, enciende las luces o envía una alerta a su dispositivo móvil cuando se detecte movimiento, o incluso activa una alarma de sonido directamente en la aplicación Hue.

End-to-end encryption

1080P HD video

Plugs in to outlet

Wall mount included