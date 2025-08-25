Ayuda
Compara las bombillas Hue Essential y Hue LED

Hue Essential

Hue

Flujo luminoso

806 lúmenes
Opciones de 810, 1100 y 1600 lúmenes

Precisión de color Chromasync™

No

Regulación

Atenuación baja hasta un 2 % de brillo
Atenuación ultrabaja hasta un 0,2 % de brillo

Rango de temperatura del color

Blancos Essential (2200-6500K)
Luz diurna de espectro completo (1000-20000K)

Dos amigos en un sofá bajo el resplandor rosa de la luz inteligente Philips Hue.

Introducción a la iluminación inteligente

Es la forma más avanzada, intuitiva y divertida de iluminar tu casa, por dentro y por fuera. Crea tu configuración a partir de una selección de bombillas inteligentes, lámparas, apliques, luces de exterior y accesorios. Desbloquea todas las funciones con un hub de luz inteligente Hue Bridge o Bridge Pro y configúralo y contrólalo todo mediante la aplicación Hue. Disfruta de automatismos, sincroniza con la TV, juegos y música, aprovecha la seguridad de hogar inteligente, control fuera de casa y mucho más.

Comparación entre dos bombillas inteligentes Hue: una brilla con luz rosa y la otra con luz blanca cálida.

Cree el ambiente perfecto

Con 8 millones de colores y múltiples tonos de luz blanca cálida a fría para elegir, puedes crear el ambiente perfecto para todo lo que hagas dentro y fuera de casa. Elige una de nuestras coloridas escenas de luz a medida (¡o diseña la tuya propia!), trabaja o relájate con el tono óptimo de la luz blanca, o incluso haz que tus luces centelleen como las estrellas para esos momentos tan especiales.

Una comparación de dos luces inteligentes Hue en un dormitorio: una atenuada a un acogedor 2 % de brillo total y la otra brillando al 100 %.

Disfruta de una regulación sin esfuerzo

Las bombillas tradicionales necesitan un interruptor inalámbrico especial que se conecta a la electricidad de tu hogar. Con las luces inteligentes, la atenuación ya viene integrada: la app de Hue, los interruptores inteligentes e incluso tu voz pueden bajar el brillo al instante y de forma suave.

Nuevos sistemas de control de iluminación de hogar inteligente Hue Bridge Pro y Philips Hue Bridge.

Consigue todo con un Hue Bridge

El Hue Bridge y un Bridge Pro desbloquean un amplio conjunto de funciones avanzadas de iluminación inteligente. Entre ellas, efectos de iluminación geniales, iluminación envolvente para sincronizar con las opciones de entretenimiento del hogar, integración de la seguridad doméstica Hue Secure con luces y cámaras, control por voz mediante asistentes inteligentes y muchas automatizaciones inteligentes. El Bridge Pro es nuestro hub de luz inteligente más avanzado que desbloquea más funciones, admite más luces y es más rápido.

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

