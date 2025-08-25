Es la forma más avanzada, intuitiva y divertida de iluminar tu casa, por dentro y por fuera. Crea tu configuración a partir de una selección de bombillas inteligentes, lámparas, apliques, luces de exterior y accesorios. Desbloquea todas las funciones con un hub de luz inteligente Hue Bridge o Bridge Pro y configúralo y contrólalo todo mediante la aplicación Hue. Disfruta de automatismos, sincroniza con la TV, juegos y música, aprovecha la seguridad de hogar inteligente, control fuera de casa y mucho más.
Compara las bombillas Hue Essential y Hue LED
Flujo luminoso
Precisión de color Chromasync™
Regulación
Rango de temperatura del color
Recomendamos...
Hue White and Color Ambiance
Pack de extensión barra de luces Play
64,99 €
Filamento Hue White Ambiance
Bombilla inteligente A60 - E27
34,99 €
Hue White and Color Ambiance
Vela - Bombilla inteligente E14 - (paquete de 2)
109,99 €
Hue White and Color Ambiance
Bombilla inteligente A67 - E27 - 1600
79,99 €
Hue
Hue Motion sensor
44,99 €
Hue
Hue Dimmer switch (último modelo)
21,99 €
Hue White and Color Ambiance
GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)
159,99 €
Introducción a la iluminación inteligente
Cree el ambiente perfecto
Con 8 millones de colores y múltiples tonos de luz blanca cálida a fría para elegir, puedes crear el ambiente perfecto para todo lo que hagas dentro y fuera de casa. Elige una de nuestras coloridas escenas de luz a medida (¡o diseña la tuya propia!), trabaja o relájate con el tono óptimo de la luz blanca, o incluso haz que tus luces centelleen como las estrellas para esos momentos tan especiales.
Disfruta de una regulación sin esfuerzo
Las bombillas tradicionales necesitan un interruptor inalámbrico especial que se conecta a la electricidad de tu hogar. Con las luces inteligentes, la atenuación ya viene integrada: la app de Hue, los interruptores inteligentes e incluso tu voz pueden bajar el brillo al instante y de forma suave.
Consigue todo con un Hue Bridge
El Hue Bridge y un Bridge Pro desbloquean un amplio conjunto de funciones avanzadas de iluminación inteligente. Entre ellas, efectos de iluminación geniales, iluminación envolvente para sincronizar con las opciones de entretenimiento del hogar, integración de la seguridad doméstica Hue Secure con luces y cámaras, control por voz mediante asistentes inteligentes y muchas automatizaciones inteligentes. El Bridge Pro es nuestro hub de luz inteligente más avanzado que desbloquea más funciones, admite más luces y es más rápido.
Especificaciones
Características de la bombilla
Regulable
Sí
Dimensiones de la bombilla
Duración
Medio ambiente
Características/accesorios adicionales incluidos
Garantía
Características de la luz
Dimensiones y peso del embalaje
Información del embalaje
Consumo de energía
Dimensiones y peso del producto
Servicio
Especificaciones técnicas
La bombilla
Contenido de la caja
Compatible con
Otro
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.