Es la forma más avanzada, intuitiva y divertida de iluminar tu casa, por dentro y por fuera. Crea tu configuración a partir de una selección de bombillas inteligentes, lámparas, apliques, luces de exterior y accesorios. Desbloquea todas las funciones con un hub de luz inteligente Hue Bridge o Bridge Pro y configúralo y contrólalo todo mediante la aplicación Hue. Disfruta de automatismos, sincroniza con la TV, juegos y música, aprovecha la seguridad de hogar inteligente, control fuera de casa y mucho más.