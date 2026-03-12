Pack: Aplique Philips Buzzard (negro) + bombilla Hue Filamento E27 luz cálida
El precio del paquete es 49,48 €, el precio de los productos de este paquete que se venden por separado es 54,98 €
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Acerca de Pack: Aplique Philips Buzzard (negro) + bombilla Hue Filamento E27 luz cálida
Añade un toque de elegancia con el aplique de pared Philips Buzzard en color negro, con una bombilla inteligente de Filamento Hue E27 luz blanca cálida. Perfecta para cualquier habitación.
- Regulación instantanea via wifi
- Compatible con Bluetooth y Hue Bridge
- Incluye Bombillas Hue y luminaria Philips
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514874619
Información del producto
- Jardín y exterior Aplique mural Buzzard 60 W E27 Sin bombilla
- 1
- Filamento Hue White Bombilla inteligente A60 - E27
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