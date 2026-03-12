Pack: Aplique Philips Buzzard (negro) + bombilla Hue Filamento E27 luz cálida

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Acerca de Pack: Aplique Philips Buzzard (negro) + bombilla Hue Filamento E27 luz cálida

Añade un toque de elegancia con el aplique de pared Philips Buzzard en color negro, con una bombilla inteligente de Filamento Hue E27 luz blanca cálida. Perfecta para cualquier habitación.

  • Regulación instantanea via wifi
  • Compatible con Bluetooth y Hue Bridge
  • Incluye Bombillas Hue y luminaria Philips
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