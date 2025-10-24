Pack de un A60 B22 filamento estándar
Aporta un estilo vintage a tus bombillas estándar con esta bombilla de filamento LED regulable con una base B22. Las bombillas de filamento, de estilo vintage pero modernas, tienen las mismas funciones que otras bombillas inteligentes, incluidas las de atenuar o aumentar la iluminación.
Productos destacados
- Filamento White
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Bombilla vintage con luz blanca suave
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
113x2