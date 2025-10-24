Ayuda
Esta bombilla ST72, que es la versión grande de la bombilla de filamento alargada estilo Edison, cuenta con capacidad Bluetooth, filamento en espiral y elegante revestimiento ámbar en una interpretación moderna de un diseño vintage. Utilízala con Bluetooth o emparéjala con Hue Bridge para disfrutar de más funciones de iluminación inteligente.

Artículo ya no disponible

  • Filamento White
  • Bluetooth habilitado
  • Hue Bridge habilitado
  • Bombilla vintage con luz blanca suave
  • Control al instante mediante Bluetooth
  • Control con aplicación o voz*
  • Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones

Dimensiones de la bombilla

  • Dimensiones (AnxAlxF)

    162x3

Duración

Medio ambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Dimensiones y peso del embalaje

Información del embalaje

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

La bombilla

Contenido de la caja

Compatible con

Otro

