ST72 Edison - Bombilla inteligente E27
Esta bombilla ST72, que es la versión grande de la bombilla alargada con filamento estilo Edison, cuenta con capacidad Bluetooth, filamento en espiral y elegante revestimiento ámbar en una interpretación moderna de un diseño vintage. Utilízala con Bluetooth o emparéjala con Hue Bridge para disfrutar de más funciones de iluminación inteligente.
El precio actual es 39,99 €
Productos destacados
- Filamento White
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Bombilla vintage con luz blanca suave
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
73x171