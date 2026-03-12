Super Pack: x6 Bombillas inteligentes GU10 White Ambiance

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Acerca de Super Pack: x6 Bombillas inteligentes GU10 White Ambiance

Las bombillas inteligentes GU10 son perfectas para focos y son una excelente solución para mejorar la iluminación para tus rutinas diarias. Con luz blanca cálida a fría regulable y atenuación ultrabaja, puedes ajustar las luces para que se adapten perfectamente a cada momento del día.

  • Vida útil de ±10 años
  • Atenuación inalámbrica instantánea
  • Compatible con Bluetooth y Hue Bridge
  • Luz blanca cálida a fria
  • 400 lúmenes

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