Las bombillas inteligentes GU10 son perfectas para focos y son una excelente solución para mejorar la iluminación para tus rutinas diarias. Con luz blanca cálida a fría regulable y atenuación ultrabaja, puedes ajustar las luces para que se adapten perfectamente a cada momento del día.



Vida útil de ±10 años

Atenuación inalámbrica instantánea

Compatible con Bluetooth y Hue Bridge

Luz blanca cálida a fria

400 lúmenes