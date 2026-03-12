Super Pack: x6 Bombillas inteligentes GU10 White Ambiance
El precio actual es 139,98 €
El precio actual es 139,98 €
En stock
- Compra hoy, paga después con Klarna
- Envío Grátis Pedidos >50€
- Devoluciones grátis hasta 30 dias
Acerca de Super Pack: x6 Bombillas inteligentes GU10 White Ambiance
Las bombillas inteligentes GU10 son perfectas para focos y son una excelente solución para mejorar la iluminación para tus rutinas diarias. Con luz blanca cálida a fría regulable y atenuación ultrabaja, puedes ajustar las luces para que se adapten perfectamente a cada momento del día.
-
- Vida útil de ±10 años
- Atenuación inalámbrica instantánea
- Compatible con Bluetooth y Hue Bridge
- Luz blanca cálida a fria
- 400 lúmenes
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514871663
Información del producto
- Hue White Ambiance GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)
- 2
Productos en tendencia
GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)
Luz blanca de cálida a fría
Hasta 400 lúmenes
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
69,99 €