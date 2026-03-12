Super Pack: x6 Bombillas inteligentes GU10 White and Color

Primer plano del frente de Super Pack: x6 Bombillas inteligentes GU10 White and Color
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Acerca de Super Pack: x6 Bombillas inteligentes GU10 White and Color

Las bombillas inteligentes GU10 son perfectas para focos y son la mejor forma de introducirte a la iluminación inteligente. Con luz blanca y de color, además de atenuación ultrabaja, estas bombillas pueden ayudarte a crear experiencias envolventes, apoyar tus rutinas y mucho más.

  • Vida útil de ±10 años
  • Atenuación inalámbrica instantánea
  • Compatible con Bluetooth y Hue Bridge
  • Luz blanca y de color
  • 400 lúmenes
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