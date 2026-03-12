Super Pack: x6 Bombillas inteligentes GU10 White and Color
El precio actual es 319,98 €
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Acerca de Super Pack: x6 Bombillas inteligentes GU10 White and Color
Las bombillas inteligentes GU10 son perfectas para focos y son la mejor forma de introducirte a la iluminación inteligente. Con luz blanca y de color, además de atenuación ultrabaja, estas bombillas pueden ayudarte a crear experiencias envolventes, apoyar tus rutinas y mucho más.
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- Vida útil de ±10 años
- Atenuación inalámbrica instantánea
- Compatible con Bluetooth y Hue Bridge
- Luz blanca y de color
- 400 lúmenes
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514871656
Información del producto
- Hue White and Color Ambiance GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)
- 2