Las bombillas inteligentes GU10 son perfectas para focos y son la mejor forma de introducirte a la iluminación inteligente. Con luz blanca y de color, además de atenuación ultrabaja, estas bombillas pueden ayudarte a crear experiencias envolventes, apoyar tus rutinas y mucho más.



Vida útil de ±10 años

Atenuación inalámbrica instantánea

Compatible con Bluetooth y Hue Bridge

Luz blanca y de color

400 lúmenes