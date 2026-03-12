Barras Play blancas (2-pack ) + barra extension + Bridge Pro
El precio del paquete es 287,97 €, el precio de los productos de este paquete que se venden por separado es 319,97 €
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Acerca de Barras Play blancas (2-pack ) + barra extension + Bridge Pro
Ilumina tus paredes con luz de cualquier color con 2 barras Hue Play y una extensión en blanco, además de un Bridge Pro. Perfecto para un entretenimiento envolvente y una iluminación de paredes llena de color.
- Luz blanca y de color.
- Ilumina la pared con luz.
- Suave mezcla de colores.
- Configuración sencilla con Bridge Pro.
- Controla con la aplicación, la voz o los accesorios
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514875999
Información del producto
- Hue White and Color Ambiance Pack doble barra de luces Play
- 1
- Hue White and Color Ambiance Pack de extensión barra de luces Play
- 1
- Hue Bridge Pro
- 1