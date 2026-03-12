Barras Play blancas (2-pack ) + barra extension + Bridge Pro

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Acerca de Barras Play blancas (2-pack ) + barra extension + Bridge Pro

Ilumina tus paredes con luz de cualquier color con 2 barras Hue Play y una extensión en blanco, además de un Bridge Pro. Perfecto para un entretenimiento envolvente y una iluminación de paredes llena de color.

  • Luz blanca y de color.
  • Ilumina la pared con luz.
  • Suave mezcla de colores.
  • Configuración sencilla con Bridge Pro.
  • Controla con la aplicación, la voz o los accesorios
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