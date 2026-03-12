Ilumina tus paredes con luz de cualquier color con 2 barras Hue Play y una extensión en blanco, además de un Bridge Pro. Perfecto para un entretenimiento envolvente y una iluminación de paredes llena de color.

Luz blanca y de color.

Ilumina la pared con luz.

Suave mezcla de colores.

Configuración sencilla con Bridge Pro.

Controla con la aplicación, la voz o los accesorios