4 bombillas GU10 White ambiance + Bridge Pro

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Primer plano del frente de 4 bombillas GU10 White ambiance + Bridge Pro
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Acerca de 4 bombillas GU10 White ambiance + Bridge Pro

Consigue una luz blanca cálida o fría regulable con 4 bombillas GU10 White Ambiance y Hue Bridge Pro. Configura el tono blanco perfecto y contrólalo con la aplicación Hue o con la voz.

  • Luz blanca cálida a fría.
  • Configuración sencilla de Bridge Pro.
  • Añade más de 150 luces y accesorios.
  • Controla con la aplicación, la voz o los accesorios.
  • 400 lúmenes
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