4 bombillas GU10 White ambiance + Bridge Pro
El precio del paquete es 169,97 €, el precio de los productos de este paquete que se venden por separado es 199,97 €
El precio del paquete es 169,97 €, el precio de los productos de este paquete que se venden por separado es 199,97 €
Rebaja
En stock
- Compra hoy, paga después con Klarna
- Envío Grátis Pedidos >50€
- Devoluciones grátis hasta 30 dias
Acerca de 4 bombillas GU10 White ambiance + Bridge Pro
Consigue una luz blanca cálida o fría regulable con 4 bombillas GU10 White Ambiance y Hue Bridge Pro. Configura el tono blanco perfecto y contrólalo con la aplicación Hue o con la voz.
- Luz blanca cálida a fría.
- Configuración sencilla de Bridge Pro.
- Añade más de 150 luces y accesorios.
- Controla con la aplicación, la voz o los accesorios.
- 400 lúmenes
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514875876
Información del producto
- Hue White Ambiance GU10 - foco inteligente - (paquete de 2)
- 2
- Hue Bridge Pro
- 1