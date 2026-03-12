Pack Hue Bombilla Lightguide Globo + Base Lámpara, impreso 3D, en color verde

Exclusivo
Primer plano del frente de Pack Hue Bombilla Lightguide Globo + Base Lámpara, impreso 3D, en color verde
En stock
  • Compra hoy, paga después con Klarna
  • Envío Grátis Pedidos >50€
  • Devoluciones grátis hasta 30 dias

Acerca de Pack Hue Bombilla Lightguide Globo + Base Lámpara, impreso 3D, en color verde

Este duo es una verdadera pieza de diseño, que combina la última novedad de Bombillas de Filamento Hue Lightguide (bombilla en forma Globo) y una base de lámpara mate texturizada. La bombilla es de vidrio soplado a mano, mientras que la base de lámpara está impresa en 3D utilizando materiales biocirculares para una combinación de artesanía moderna y tradicional.

  • Incluye bombilla Lightguide
  • Incluye base de lámpara impresa en 3D
  • Fabricado con materiales reciclados
  • Acabado mate en color verde.
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay