Este duo es una verdadera pieza de diseño, que combina la última novedad de Bombillas de Filamento Hue Lightguide (bombilla en forma Globo) y una base de lámpara mate texturizada. La bombilla es de vidrio soplado a mano, mientras que la base de lámpara está impresa en 3D utilizando materiales biocirculares para una combinación de artesanía moderna y tradicional.



Incluye bombilla Lightguide

Incluye base de lámpara impresa en 3D

Fabricado con materiales reciclados

Acabado mate en color arena.