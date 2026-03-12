Pack Tira Led Hue Play Gradient 55" + Hue Bridge

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Acerca de Pack Tira Led Hue Play Gradient 55" + Hue Bridge

¡Mejora la experiencia de cine en casa a otro nivel! Crea una iluminación envolvente en toda el área del televisor gracias al pack de tira LED Hue Play Gradient 55" con Hue Bridge.

  • Luz blanca y de colores
  • Para una iluminación envolvente óptima del televisor
  • Diseñado para televisores de 55 pulgadas [Bridge incluido]
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