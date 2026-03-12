Pack Tira Led Hue Play Gradient 55" + Hue Bridge
El precio del paquete es 251,98 €, el precio de los productos de este paquete que se venden por separado es 279,98 €
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Acerca de Pack Tira Led Hue Play Gradient 55" + Hue Bridge
¡Mejora la experiencia de cine en casa a otro nivel! Crea una iluminación envolvente en toda el área del televisor gracias al pack de tira LED Hue Play Gradient 55" con Hue Bridge.
- Luz blanca y de colores
- Para una iluminación envolvente óptima del televisor
- Diseñado para televisores de 55 pulgadas [Bridge incluido]
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514870857
Información del producto
- Hue White and Color Ambiance Tira luz inteligente HUE Play gradient 55"
- 1
- Hue Hue Bridge
- 1