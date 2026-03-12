Pack Tiras Led Hue Gradient (2m + extensión 1m)
El precio actual es 224,98 €
El precio actual es 224,98 €
Artículo ya no disponible
Acerca de Pack Tiras Led Hue Gradient (2m + extensión 1m)
¡Las Tiras Led Hue Gradient permite mezclar diferentes colores de luces en la misma tira Led. ¡Con este Pack puedes iluminar hasta 3m y es ampliable hasta 10m!
- Luz blanca y de colores
- Control via aplicación Philips Hue, voz o accesorio
- Degradado de diferentes colores en la misma Tira Led.
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514870895
Información del producto
- Hue White and Color Ambiance Extensión 1 metro Gradient Lightstrip
- 1
- Hue White and Color Ambiance Gradient lightstrip de 2 metros
- 1