Pack Tiras Led Hue Gradient (2m + extensión 1m)

Primer plano del frente de Pack Tiras Led Hue Gradient (2m + extensión 1m)
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Acerca de Pack Tiras Led Hue Gradient (2m + extensión 1m)

¡Las Tiras Led Hue Gradient permite mezclar diferentes colores de luces en la misma tira Led. ¡Con este Pack puedes iluminar hasta 3m y es ampliable hasta 10m!

  • Luz blanca y de colores
  • Control via aplicación Philips Hue, voz o accesorio
  • Degradado de diferentes colores en la misma Tira Led.
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