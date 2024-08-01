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Primer plano del frente de Lámpara de mesa blanca Signe + Bridge Pro

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Lámpara de mesa blanca Signe + Bridge Pro

Añade un estilo moderno y un elegante degradado de luz con la lámpara de mesa Hue Signe en blanco y un Bridge Pro. Una mezcla dinámica y colorida de luz para escritorios, estanterías y mesitas de noche.

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Productos destacados

  • Luz blanca y de color.
  • Ilumina la pared con luz.
  • Suave mezcla de colores.
  • Configuración sencilla con Bridge Pro.
  • Controla con la aplicación, la voz o los accesorios
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En este paquete

Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Lámpara de mesa Gradient Signe

1 x Hue White and Color Ambiance Lámpara de mesa Gradient Signe

La lámpara de mesa gradient Signe no solo se integra perfectamente con la decoración de tu hogar gracias a su elegante y estilizado diseño blanco, sino que también combina varios colores para pintar las paredes con un degradado de luz único.

Lámpara de mesa Gradient Signe
Primer plano del frente de Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nueva generación del hub inteligente Hue. Equipado con un chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Convierte tus luces en sensores de movimiento con MotionAware™, utiliza tu seguridad y tus luces a la vez, y mucho más.

Bridge Pro

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