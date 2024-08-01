La lámpara de mesa gradient Signe no solo se integra perfectamente con la decoración de tu hogar gracias a su elegante y estilizado diseño blanco, sino que también combina varios colores para pintar las paredes con un degradado de luz único.

1 x Hue Bridge Pro

La nueva generación del hub inteligente Hue. Equipado con un chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Convierte tus luces en sensores de movimiento con MotionAware™, utiliza tu seguridad y tus luces a la vez, y mucho más.