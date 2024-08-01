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Lámpara de mesa blanca Signe + Bridge Pro
Añade un estilo moderno y un elegante degradado de luz con la lámpara de mesa Hue Signe en blanco y un Bridge Pro. Una mezcla dinámica y colorida de luz para escritorios, estanterías y mesitas de noche.
El precio actual es 319,98 €
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Productos destacados
- Luz blanca y de color.
- Ilumina la pared con luz.
- Suave mezcla de colores.
- Configuración sencilla con Bridge Pro.
- Controla con la aplicación, la voz o los accesorios
En este paquete
1 x Hue White and Color Ambiance Lámpara de mesa Gradient Signe
La lámpara de mesa gradient Signe no solo se integra perfectamente con la decoración de tu hogar gracias a su elegante y estilizado diseño blanco, sino que también combina varios colores para pintar las paredes con un degradado de luz único.Lámpara de mesa Gradient Signe
1 x Hue Bridge Pro
La nueva generación del hub inteligente Hue. Equipado con un chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Convierte tus luces en sensores de movimiento con MotionAware™, utiliza tu seguridad y tus luces a la vez, y mucho más.Bridge Pro
Especificaciones
Información del producto
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