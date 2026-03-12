Pack: Hue HDMI Sync box 8K + Hue Gradient Tira Led 2M + Hue Play Barras Luces x2 (negro)

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Acerca de Pack: Hue HDMI Sync box 8K + Hue Gradient Tira Led 2M + Hue Play Barras Luces x2 (negro)

Transforma tu entretenimiento en una experiencia de sincronización de luz totalmente envolvente con la box sincronización Hue HDMI Sync 8K, 2 barras de luz led Hue Play y una tira led Hue Gradient 2M. Mejora tu forma de jugar, ver y escuchar.

  • Sincronización de luces con contenidos de TV a 8K 60Hz y 4K 120Hz
  • Certificación HDMI 2.1
  • Crea una sincronización de color 1:1 con lo que hay en la pantalla
  • Conecta hasta 10 luces Philips Hue
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay