Pack: Hue HDMI Sync box 8K + Hue Gradient Tira Led 2M + Hue Play Barras Luces x2 (negro)
El precio del paquete es 626,97 €, el precio de los productos de este paquete que se venden por separado es 659,97 €
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Acerca de Pack: Hue HDMI Sync box 8K + Hue Gradient Tira Led 2M + Hue Play Barras Luces x2 (negro)
Transforma tu entretenimiento en una experiencia de sincronización de luz totalmente envolvente con la box sincronización Hue HDMI Sync 8K, 2 barras de luz led Hue Play y una tira led Hue Gradient 2M. Mejora tu forma de jugar, ver y escuchar.
- Sincronización de luces con contenidos de TV a 8K 60Hz y 4K 120Hz
- Certificación HDMI 2.1
- Crea una sincronización de color 1:1 con lo que hay en la pantalla
- Conecta hasta 10 luces Philips Hue
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 330183
Información del producto
- Hue White and Color Ambiance Gradient lightstrip de 2 metros
- 1
- Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K
- 1
- Hue White and Color Ambiance Pack doble barra de luces Play
- 1