Pack: Hue HDMI Sync box 8K + Hue Play Barras Luces x2 (blancas)

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Acerca de Pack: Hue HDMI Sync box 8K + Hue Play Barras Luces x2 (blancas)

Transforma tu entretenimiento en una experiencia de sincronización de luces totalmente envolvente gracias a la box de sincronización Hue HDMI Sync 8K y 2 barras de luces Hue Play. Mejora tu forma de jugar, ver y escuchar.

  • Sincronización de luces con contenidos de TV a 8K 60Hz y 4K 120Hz
  • Certificación HDMI 2.1
  • Crea una sincronización de color 1:1 con lo que hay en la pantalla
  • Conecta hasta 10 luces Philips Hue
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