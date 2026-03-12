Transforma tu entretenimiento en una experiencia de sincronización de luces totalmente envolvente gracias a la box de sincronización Hue HDMI Sync 8K y 2 barras de luces Hue Play. Mejora tu forma de jugar, ver y escuchar.

Sincronización de luces con contenidos de TV a 8K 60Hz y 4K 120Hz

Certificación HDMI 2.1

Crea una sincronización de color 1:1 con lo que hay en la pantalla

Conecta hasta 10 luces Philips Hue