Pack Hue Bombilla Lightguide Triangular + Base Lámpara, impreso 3D, en color negra
El precio actual es 164,99 €
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Acerca de Pack Hue Bombilla Lightguide Triangular + Base Lámpara, impreso 3D, en color negra
Este duo es una verdadera pieza de diseño, que combina la última novedad de Bombillas de Filamento Hue Lightguide (bombilla en forma Triangular) y una base de lámpara mate texturizada. La bombilla es de vidrio soplado a mano, mientras que la base de lámpara está impresa en 3D utilizando materiales biocirculares para una combinación de artesanía moderna y tradicional.
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- Incluye bombilla Lightguide
- Incluye base de lámpara impresa en 3D
- Fabricado con materiales reciclados
- Acabado mate en color negro.
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514871151
Información del producto
- Hue White and Color Ambiance Triángulo - Bombilla inteligente E27
- 1
- Hue Lámpara de mesa tipo cónico para bombillas Lightguide (negra)
- 1