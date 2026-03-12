¿El difusor de tu lámpara de pedestal o poste Turaco se ha decolorado, ensuciado o dañado por la exposición prolongada al aire libre? Ahora puedes simplemente sustituir el difusor por uno nuevo que es fácil de instalar y garantiza el uso continuado de tus luces exteriores sin necesidad de sustituir el accesorio completo.

Estanca

Fácil de montar

Compatible con Turaco