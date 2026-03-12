Difusor para poste/pedestal Turaco Hue
El precio actual es 12,99 €
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Acerca de Difusor para poste/pedestal Turaco Hue
¿El difusor de tu lámpara de pedestal o poste Turaco se ha decolorado, ensuciado o dañado por la exposición prolongada al aire libre? Ahora puedes simplemente sustituir el difusor por uno nuevo que es fácil de instalar y garantiza el uso continuado de tus luces exteriores sin necesidad de sustituir el accesorio completo.
- Estanca
- Fácil de montar
- Compatible con Turaco
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103126016
Diseño y acabado
- Material
- Polipropileno
Varios
- Tipo
- Pedestal/poste
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103126016
- Peso neto
- 0,1 kg
- Peso bruto
- 0,17 kg
- Altura
- 83 mm
- Longitud
- 209 mm
- Anchura
- 101 mm
- Código 12NC
- 929004334701
Información del embalaje
- EAN
- 8721103126016
Dimensiones y peso del producto
- Peso neto
- 0,1 kg
- Peso neto
- 0,22 lb
- Altura global
- 31,5 mm
- Longitud global
- 155 mm
- Anchura global
- 98 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje