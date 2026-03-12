Llave seguridad videotimbre con cable Hue
Temporalmente agotado
Acerca de Llave seguridad videotimbre con cable Hue
¿Se ha perdido o se ha dañado el tornillo? Sustituye el tornillo de seguridad de tu timbre con vídeo por cable por este tornillo. Incluye llave para tornillos de seguridad que facilita la instalación
- Pieza de recambio
- Para videotimbre con cable
- Incluye herramienta de seguridad y tornillo
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103190024
Diseño y acabado
- Color
- Acero inoxidable
- Material
- Metal
Varios
- Tipo
- Piezas de repuesto
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103190024
- Peso neto
- 0,01 kg
- Peso bruto
- 0,02 kg
- Altura
- 86 mm
- Longitud
- 52 mm
- Anchura
- 28 mm
- Código 12NC
- 929004294701
Información del embalaje
- EAN
- 8721103190024
Dimensiones y peso del producto
- Altura global
- 4,6 mm
- Longitud global
- 5,4 mm
- Anchura global
- 2 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Diámetro
- 5,4 mm
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Otro
- Manual del usuario
- No hay manual disponible
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje