Bombilla individual E27
Añade una bombilla ambiental blanca Hue de Philips a tu sistema y mejora tu hogar con distintos tonos de luces blancas. Gracias a una variedad de luces blancas cálidas, luces frías y mucho más, esta lámpara te ayuda a despertarte, relajarte, concentrarte, facilita la lectura y te aporta energía.
El precio actual es 29,95 €
Productos destacados
- White Ambiance
- Requiere Hue Bridge
- 1 bombilla E27
- Tonalidades de blanco (2200 - 6500 K)
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
62x110