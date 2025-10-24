Ayuda
Primer plano del frente de Hue White Ambiance Bombilla inteligente A60 - E27 - 800

Bombilla inteligente A60 - E27 - 800

Disfruta de luz fría, luz cálida y todas las tonalidades intermedias con esta bombilla LED inteligente E27. Es apta para casi todas las luminarias y se regula al instante.

Artículo ya no disponible

Productos destacados

  • White Ambiance
  • Bluetooth habilitado
  • Hue Bridge habilitado
  • Hasta 800 lúmenes*
  • Luz blanca de cálida a fría
  • Control al instante mediante Bluetooth
  • Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Dimensiones de la bombilla

  • Dimensiones (AnxAlxF)

    60x110

Duración

Medio ambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Dimensiones y peso del embalaje

Información del embalaje

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

La bombilla

Contenido de la caja

Compatible con

Otro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay