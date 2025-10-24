Con un foco Adore White ambiance de Philips Hue, consigues tres puntos de luz para iluminar la habitación. Las fórmulas de luz integradas te ayudan a llenarte de energía, a concentrarte, a leer y a relajarte. Controla al instante la luminaria con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth. La incorporación de un Hue Bridge te permitirá descubrir más características de iluminación inteligente.