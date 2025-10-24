Con un foco Buckram White ambiance de Philips Hue en blanco, obtienes luz blanca de cálida a fría para tu rutina diaria. Ajusta el foco para resaltar las esquinas adecuadas de la habitación. Controla al instante la luminaria con Bluetooth o conéctate a un Hue Bridge para descubrir más características de iluminación inteligente.