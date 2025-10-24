Kit de fórmulas de iluminación E27
Empieza a disfrutar del kit de recetas de luz de Philips Hue. Con el interruptor regulador y la bombilla E27 incluidos, puedes alternar entre cuatro preajustes de recetas de luz y disfrutar de regulación inalámbrica. Conecta todo al Hue Bridge para acceder a funciones inteligentes.
El precio actual es 34,99 €
Productos destacados
- White Ambiance
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz blanca de cálida a fría
- Control inteligente con Hue Bridge*
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
60x110