Lámpara colgante Cher
La luz colgante Cher White ambiance de Philips Hue en blanco ofrece una luz blanca de cálida a fría para ayudarte a leer, relajarte, concentrarte y llenarte de energía a lo largo del día. Controla al instante con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth, o bien añade un Hue Bridge para disfrutar de aún más características de iluminación inteligente.
El precio actual es 229,95 €
Productos destacados
- White Ambiance
- LED integrado
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Incluye interruptor inalámbrico
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
White
Material
Sintético