Esta lámpara de espejo clásica Philips Hue White ambiance Adore, de diseño fino, encaja en cualquier decoración para el cuarto de baño. Controla las fórmulas de iluminación con el interruptor regulador Hue para activarte, concentrarte, leer o relajarte, ajustar la luz perfecta para maquillarte o prepararte para un evento espacial. Coloca la luminaria en horizontal sobre el espejo o instala dos en vertical a ambos lados para crear un ambiente insuperable.