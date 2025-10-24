Rebaja
Lámpara de espejo Adore Bathroom
El aplique mural Philips Hue White ambiance Adore combina un diseño clásico con funcionalidades modernas. Las fórmulas de iluminación te permiten leer, relajarte, llenarte de energía y concentrarte con el Hue dimmer switch incluido o la aplicación Bluetooth para disfrutar de un control instantáneo. Añade un Philips Hue Bridge para descubrir más características. Coloca la luminaria en horizontal sobre el espejo o instala dos en vertical a ambos lados para crear un ambiente insuperable.
El precio actual es 95,99 €, el precio original es 159,99 €
Productos destacados
- White Ambiance
- LED integrado
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Incluye interruptor inalámbrico
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
White
Material
Metal