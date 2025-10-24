Ayuda
Primer plano del frente de Hue White Ambiance Lámpara de espejo Adore Bathroom

Rebaja

Lámpara de espejo Adore Bathroom

El aplique mural Philips Hue White ambiance Adore combina un diseño clásico con funcionalidades modernas. Las fórmulas de iluminación te permiten leer, relajarte, llenarte de energía y concentrarte con el Hue dimmer switch incluido o la aplicación Bluetooth para disfrutar de un control instantáneo. Añade un Philips Hue Bridge para descubrir más características. Coloca la luminaria en horizontal sobre el espejo o instala dos en vertical a ambos lados para crear un ambiente insuperable.

Artículo ya no disponible

Productos destacados

  • White Ambiance
  • LED integrado
  • Control Bluetooth a través de aplicación
  • Incluye interruptor inalámbrico
  • Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    White

  • Material

    Metal

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Varios

Dimensiones y peso del embalaje

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatible con

Otro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay