El aplique mural Philips Hue White ambiance Adore combina un diseño clásico con funcionalidades modernas. Las fórmulas de iluminación te permiten leer, relajarte, llenarte de energía y concentrarte con el Hue dimmer switch incluido o la aplicación Bluetooth para disfrutar de un control instantáneo. Añade un Philips Hue Bridge para descubrir más características. Coloca la luminaria en horizontal sobre el espejo o instala dos en vertical a ambos lados para crear un ambiente insuperable.